به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون فرهنگی و آموزشی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گفت: مسابقات قرآنی ویژه خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران از با سراسر استان امروز در گلزار شهدای یاسوج برگزار شد.

ابوذر دیماد با بیان اینکه این مسابقات در دو رشته حفظ و قرائت با هدف ترویج فرهنگ قرآنی برگزار شد افزود: شرکت کنندگان در این مسابقات در دو رده سنی بالای ۳۰ و زیر ۳۰ سال با هم رقابت کردند.

دیماد با اشاره به اینکه این مسابقات با حضور ۵۷ نفر از قرآن آموزان خانم و آقا برگزار شد اضافه کرد: برگزیدگان این مسابقات به مرحله کشوری که در اسفندماه در مشهد برگزار می‌شود اعزام می‌شوند.