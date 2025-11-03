کردستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و کوهستانی دارای منابع آبی فراوانی است که مقدار زیادی از این آب‌ها به دلیل نبود آبگیر و سد از استان خارج می‌شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در دو دهه اخیر با ساخت سد‌هایی در نقاط مختلف استان، زمینه رونق اقتصاد، افزایش تولیدات کشاورزی و آبادانی این دیار فراهم شده است.

پروژه‌های بزرگی همچون سد امیر آباد کامیاران در حوزه آب، در کردستان هم اکنون در حال انجام هستنداز سد آماده بهره برداری امیر آباد گرفته تا شبکه آبرسانی به اراضی کشاورزی در پایاب سد گاران و آبرسانی به شهر بانه.

برای بررسی این موضوعات آرش آریا نژاد مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان کردستان در استودیو خبر صبحدم حضور یافت.