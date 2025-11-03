به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جعفر عباسعلی‌پور گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت کیف در معابر خلوت اطراف حرم مطهر، اقدامات تخصصی و پلیسی توسط کارآگاهان آغاز شد و بررسی‌ها نشان داد فردی حدوداً ۵۰ تا ۶۰ ساله با موتورسیکلت طلق‌دار اقدام به سرقت کیف شهروندان می‌کرد.

وی افزود: با تلاش‌های صورت‌گرفته، متهم که اهل یکی از روستا‌های اطراف قم بود، شناسایی شد، اما طبق تحقیقات محلی، وی مدتی بود به روستا تردد نداشته و آدرس مشخصی در اختیار اهالی نبود، در ادامه با اقدامات تخصصی، دو آدرس از محل سکونت احتمالی وی استخراج شد و ۲ تیم از اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی به صورت همزمان به این مکان‌ها اعزام شدند که در نهایت، متهم طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

رئیس پلیس گاهی فرماندهی انتظامی استان قم ادامه داد: در بازرسی از منزل متهم، ۳ دستگاه گوشی تلفن همراه، یک کیف دستی متعلق به شکات و موتورسیکلتی با پلاک جعلی کشف شد، متهم در تحقیقات اذعان کرد که اموال باارزش را برداشته و کیف و مدارک را در خیابان رها می‌کرد، همچنین مشخص شد وی یک دستگاه گوشی گرانقیمت را به قیمت ۸ میلیون تومان به یک مغازه موبایل‌فروشی فروخته بود که با هماهنگی مقام قضائی، مالخر نیز دستگیر و گوشی کشف شد.

عباسعلی پور گفت: سارق دارای سوابق متعدد کیف‌قاپی بوده و در سال ۱۳۸۲ نیز به همین اتهام به زندان رفته بود، وی در سن ۶۲ سالگی مجدداً به صورت حرفه‌ای اقدام به سرقت‌های مشابه کرده است، در مجموع، در این پرونده ۴ فقره کیف‌قاپی کشف و ۶ دستگاه گوشی مسروقه به مالباختگان تحویل داده شد.