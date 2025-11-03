معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: هیات اعزامی از کشور عراق در بازدید از مراکز تعلیم قرآن کریم، خواستار تعامل بیشتر با دارالقرآن‌های استان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام و المسلمین مختار امیری اظهار داشت: اتحادیه قرآنی کشور عراق طی دو روز گذشته از مراکز دارالقرآن خوزستان بازدید کردند و نحوه تعلیم و آموزش در این مراکز را مورد ارزیابی قرار دادند.

وی با بیان اینکه این بازدید به منظور تجربه‌گردانی و الگوبرداری از مراکز دارالقرآن الکریم استان صورت گرفت، افزود: هم‌افزایی و انتقال تجارب توسط مدیران مراکز دارالقرآن الکریم خوزستان و کشور عراق در این بازدید مورد تاکید هیات اعزامی بود.

حجت الاسلام و المسلمین امیری با بیان اینکه ۷۴ مرکز دارالقرآن در استان فعال است ادامه داد: در این بازدید فعالیت‌های مراکز دارالقرآن الکریم امام خمینی (ره) و الزهرا (س) دشت آزادگان، مدارس حفظ و مراکز دارالقرآن حضرت قائم (عج) و برالوالدین شادگان و خاتم الانبیاء (ص) دزفول و نحوه تدریس سطوح یک تا شش، اجرای طرح حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم، سایر مسابقات قرآنی از جمله همخوانی قرآن کریم و مدیحه‌سرایی دانش آموزی مورد بررسی قرار گرفت.