سارقان با آسیب رساندن به کابل‌ها در میدان مدیریت، موجب قطعی ۵۰۰ خط تلفن ثابت و سرویس اینترنت در مناطق کوی خرداد و صدرا شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ شبستانی، از سرقت بخشی از کابل‌های زیربار رفته مخابرات مرکز مطهری در میدان مدیریت و قطعی ارتباط حدود ۵۰۰ مشترک در مناطق کوی خرداد و صدرا خبر داد.

مدیر مخابرات منطقه زنجان افزود: این مشکل بدلیل عدم انجام به موقع طرح پل شهیدان کریمی و در دسترس بودن کابل‌های مخابراتی، به علت حفاری شهرداری جهت ایجاد کانال فاضلاب به وجود آمده است.

وی افزود: همکاران فنی مخابرات به طور شبانه روزی در تلاش هستند تا مشکل خطوط قطع شده برطرف شود و تلفن ثابت و اینترنت مشترکین مجدد متصل گردد.

مهندس شبستانی خاطر نشان کرد: عموم شهروندان با مشاهده هرگونه تخریب یا سرقت از کابل‌ها و تجهیزات مخابراتی موضوع را سریعاً با پلیس ۱۱۰ در میان بگذارند تا شاهد اختلال در ارتباط تلفنی مشترکان نباشیم.