معاون عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان از تخصیص ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی به ۵۵ شهر و روستای این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، عطالله اکبری با اشاره به اینکه بودجه‌های عمرانی استان بر اساس عملکرد و میزان پیشرفت پروژه‌ها تخصیص می‌یابد، افزود: بخش‌ها و روستا‌هایی که طرح‌های عمرانی‌شان با جدیت پیگیری شود، در اولویت حمایت و تخصیص اعتبارات قرار دارند.

وی گفت: یکی از اولویت‌های استان نگاه ملی و راهبردی به راه‌ها است و توسعه شبکه حمل‌ونقل، زیرساختی حیاتی برای رونق تجارت مرزی، تقویت پیوند استان با کریدور‌های بین‌المللی و افزایش اشتغال محلی را در پی دارد.