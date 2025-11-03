امروز: -
نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه _ ۱۲ آبان ۱۴۰۴

نشست خبری هفتگی اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه، پیش از ظهر امروز دوشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۴ با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
عکاس :راحله مرادی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ - ۱۴:۲۷
