به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: امسال ۵۵ فقره با مساحت ۱۰۳ هکتار از اراضی ملی در خراسان جنوبی خلع ید و رفع تصرف شدند.

نصرآبادی افزود: امسال ۱۸ هکتار از اراضی ملی خلع ید و ۸۵ هکتار از اراضی ملی با دستور مستقیم دادستان رفع تصرف شدند.

به گفته وی همچنین امسال ۷۴ فقره پرونده تخریب و تصرف با مساحت ۳۹۷ هکتار در استان تشکیل شده است.

نصرآبادی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب در عرصه‌های ملی و منابع طبیعی و قاچاق فرآورده‌های جنگلی مراتب را به شماره تلفن‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ مرکز فرماندهی یگان حفاظت منابع طبیعی استان به طور شبانه‌روزی گزارش دهند.