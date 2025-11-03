پخش زنده
۱۰۳ هکتار از اراضی ملی امسال در خراسان جنوبی خلع ید و رفع تصرف شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: امسال ۵۵ فقره با مساحت ۱۰۳ هکتار از اراضی ملی در خراسان جنوبی خلع ید و رفع تصرف شدند.
نصرآبادی افزود: امسال ۱۸ هکتار از اراضی ملی خلع ید و ۸۵ هکتار از اراضی ملی با دستور مستقیم دادستان رفع تصرف شدند.
به گفته وی همچنین امسال ۷۴ فقره پرونده تخریب و تصرف با مساحت ۳۹۷ هکتار در استان تشکیل شده است.
نصرآبادی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب در عرصههای ملی و منابع طبیعی و قاچاق فرآوردههای جنگلی مراتب را به شماره تلفنهای ۱۵۰۴ و ۱۳۹ مرکز فرماندهی یگان حفاظت منابع طبیعی استان به طور شبانهروزی گزارش دهند.