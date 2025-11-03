در چند روز اخیر، خبری خوش برای کمک به رفع تنش آبی در شهرستان‌های قروه و دهگلان انتشار یافت.

کمک به رفع تنش آبی در شهرستان‌های قروه و دهگلان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، بیگلری و شیخی زاده از نمایندگان مردم استان کردستان در مجلس شورای اسلامی، با انتشار ویدیویی اعلام کرده‌اند:

با اخذ دستور از رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، پیشنهاد ۸۰۰ میلیارد تومانی رفع تنش آبی بانه و قروه به هیئت دولت ارسال شد.

برای پیگیری این موضوع امروز در بخش خبری صبحدم به صورت تلفنی با شیخی زاده نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی گفتگویی انجام شد.