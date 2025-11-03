به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، امام جمعه جورقان در بررسی روند طرح‌های شهرستان جورقان بر پیگیری مشکلات مردم و همکاری مسئولان برای رفع نیاز‌های مردم تاکید کرد و گفت: ایجاد زیرساخت‌ها در مدارس و ایجاد رشته‌های متنوع در دوره دبیرستان برای دانشجویان آموزان شهر جورقان ضروری است.

حجت الاسلام سید حسینی افزود: ایجاد زیرساخت جمع آوری فاضلاب و شبکه توزیع برق و ایجاد نمایندگی برخی از دستگاه‌ها در جورقان را با پیگیری‌ها و قول مسئولان خواهیم داشت.

فرماندار شهرستان همدان هم گفت: از اجرای طرح جمع آوری فاضلاب و تامین روشنایی شهر جورقان خبر داد وگفت: یک مسیر از دانشگاه آزاد به کمربندی شمالی شهر در دست ساخت داریم که این مسیر رو آسفالت بکنیم به مسیر دانشگاه آزاد و راه آهن کمک می‌کنه به دسترسی شرقی به شمالی استان از دسترسی به ایستگاه راه آهن و در مواقع اضطرار و مواقع بحران می‌تواند به عنوان یک کمربند و پدافند غیرعامل کمک بکند و مسیری برای دسترسی به جاده تهران باشد.

درویشی از ۱۱۰ هکتار زمین برای توسعه شهرستان جورقان و شهرک سازی‌ها در نظر گرفته شده است افزود: پیگیر ساخت خانه کشتی در جورقان هستیم و برای تامین و تکمیل زمین چمن جورقان حدود چهارده میلیارد تومان اعتبار لازم است.

وی افزود: برای تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب جورقان ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر در قالب ۸ کیلومتر خطوط جمع آوری در دست اجرا داریم.

شهردار جورقان گفت: حمام تاریخی جورقان که در اواخر قاجار ساخته شده است و سال هزارو و سیصد و هفتاد و پنج تعطیل و در سال هشتاد و پنج ثبت ملی شده است و در نظر داریم که با حمایت‌های شورا این حمام را بازسازی و احیاء کنیم تا دوباره این حمام را با رویکرد آب درمانی استفاده کنیم.

داوود احمدی افزود: برای بازسازی این حمام بیست و شش میلیارد تومان هزینه نیاز است و امسال سه میلیارد تومان اعتبارات داخلی شهرداری رو تخصیص اعتبار داشتیم و اکنون پیمانکار مشغول اجرای عملیات عمرانی شده است.

وی گفت: پیش بینی می شود عملیات بازسازی این طرح در بازه حداقل یک تا دو ساله انجام شود.