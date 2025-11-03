پخش زنده
طرح غربالگری با هدف ارزیابی روانشناختی دانشآموزان و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در مدارس میاندوآب برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛مدیر آموزش و پرورش میاندوآب از برگزاری آزمون غربالگری دانشآموزان در مدارس این شهرستان خبر داد و گفت: این آزمون با هدف روانشناختی دانشآموزان و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی برگزار میشود.
محسن دلیر افزود: این طرح با هدف مراقبت از دانشآموزان در برابر رفتارهای پرخطر، آسیبهای اجتماعی و جرائم از طریق مداخله بهموقع و مؤثر اجرا میشود.
وی اظهار داشت: در این طرح، پایههای متوسطه اول و دوم مورد ارزیابی قرار میگیرند و اطلاعات مربوط به دانشآموزان از طریق شیوه خوداظهاری و همچنین معلمان منتخب که بیشترین ساعات تدریس را با دانشآموزان دارند، جمعآوری میشود.