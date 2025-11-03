بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در مراسم معرفی کمیتههای کنگره سرداران، امیران و ۲ هزار شهید استان با تأکید بر جایگاه ماندگار شهدا در نظام دینی، گفت: یاد و خاطره شهدا هرگز به فراموشی سپرده نمیشود و با الگوگیری از آموزههای ایشان، مسیر پیشرفت و مقاومت برای جامعه هموار میگردد.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب همواره بر ضرورت برگزاری مراسم گرامیداشت شهدا تأکید دارند، افزود: این برنامهها فرصتی برای احیای اهداف مقدسی است که شهدا برای تحقق آن جان فشاندند.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر آموزش و ترویج آرمانهای شهدا، زمینهساز تحقق اهداف متعالی انقلاب اسلامی است و باید با جدیت دنبال شود.
آیتالله صفایی بوشهری با اشاره به نقش تاریخی مردم استان در تقابل با تجاوزات خارجی تصریح کرد: تاریخ بوشهر از ۵ قرن گذشته تا کنون گواه مجاهدت و مقاومت مردم این دیار مقابل متجاوزان است؛ چه در مقابله با حمله پرتغالیها که سه سال بوشهر را در محاصره نگاه داشتند و چه در چهار دوره حملات بریتانیا که همگی با شکست متجاوزین و تقدیم شهدای فراوان همراه بوده است.
وی افزود: این ویژگی سبب شده بوشهر همواره به عنوان مهد مقاومت و شهادت به کشور معرفی شود و برگزاری کنگره ملی شهدا در این استان نشاندهنده همین افتخارات است.
امام جمعه بوشهر حضور گسترده مردم و مسئولان در کنگرههای اخیر، نماد پیوند عمیق جامعه با آرمانهای ایثار و شهادت است.
عضو مجمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: ضروری است فرازهای مهم بیانات، اهداف و وقایع کنگره ملی شهدا مستندسازی و در قالب کتابچه منتشر شود تا این گنجینه معنوی برای نسلهای آینده ماندگار بماند.
وی همکاری همه دستگاهها برای برگزاری مطلوب کنگره سال آینده را خواستار شد و اظهار داشت: انتظار است تا شش ماه پیش از زمان برگزاری، آمادگی کامل و زمینهسازیهای لازم انجام گیرد تا این کنگره همچون گذشته موجب الگوسازی در سطح ملی شود.
استاندار بوشهر نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والا مقام استان، بر اهمیت تجلیل از قهرمانان این سرزمین تأکید کرد و برگزاری این کنگره فرصتی مناسب برای معرفی شهدای شاخص استان به ملت ایران است.
ارسلان زارع اشاره به نقش موثر کمیتهها و حضور فعال مدیران در این رویداد، اظهار کرد: جلسات کاربردی کنگره بهصورت مستمر برگزار و روند فعالیتها گزارش داده شود.
وی با تأکید نقش مهم این کنگره در معرفی شهدای گرانقدر به عنوان قهرمانان ملی و حماسهساز، یادآور شد: کنگره ملی شهدا فرصتی مناسب برای معرفی قهرمانان ملی و شهدای گرانقدر و البته زمینه معرفی بیشتر فرهنگ و تاریخ مردم شجاع، مقاوم و حماسهساز استان بوشهر است.
استاندار بوشهر با تأکید بر رسالت مدیران دریافتکننده حکم در کنگره، همه فعالان را به اولویت دادن به معرفی ارزشهای حماسهآفرینی مردم و شهدای استان فراخواند تا کنگره سوم به نمونهای برجسته از کنگرههای ملی تبدیل شود.
زارع افزود: وحدت کلمه و انسجام ملی، مهمترین پیام شهدای بوشهر بوده و لازمه تعالی جامعه و تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی ایران است؛ امروز باید سرمایه اجتماعی و اتحاد ملی را تقویت کنیم، چرا که این امر از نگاه رهبر معظم انقلاب یک ضرورت راهبردی برای کشور است.