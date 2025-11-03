استان بوشهر مهد مقاومت و شهادت در کشور است

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با اشاره به نقش تاریخی استان بوشهر در مقاومت برابر بیگانگان، گفت: این استان با قدمت بیش از ۵ قرن مبارزه با استعمارگران، به‌عنوان مهد مقاومت و شهادت در کشور معرفی شده است.