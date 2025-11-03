نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: نظارت‌ها و زیر بنا‌های فرهنگی و توجه به بهداشت جسمی و روانی افراد، برای کاهش آسیب‌های اجتماعی باید تقویت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آیت الله رسول فلاحتی امروز در دیدار با مدیر کل بهزیستی، مدیران، جمعی از کارکنان و مددجویان تحت پوشش بهزیستی استان با توجه به اهمیت بهداشت جسمی و روانی افراد در کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: کاهش آسیب‌های فردی و اجتماعی سبب افزایش روحیه امید در جامعه و حرکت در مسیر تعالی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه خدمتگزاری به خلق خدا یکی از توفیقاتی است که در سازمان بهزیستی محقق می‌شود افزود: کارکنان بهزیستی با خدمتگزاری و مددرسانی صادقانه، شرایط زندگی بهتر را به کسانی عرضه می‌کنند که دغدغه‌مند هستند و همین امر باعث می‌شود که کارکردن در بهزیستی اهمیت بیشتری نسبت به مشاغل دیگر داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در گیلان به امکانات و منابع محدود بهزیستی اشاره کرد و گفت: مشکلات و منابع محدود سازمان بهزیستی در امر یاری رسانی به مددجویان بر کسی پوشیده نیست، اما مدیران و مسئولین بهزیستی می‌بایست با تدبیر آگاهانه و استفاده از ظرفیت‌های موجود، خدمات مناسبی را به جامعه هدف ارائه دهند تا همواره رضایتمندی این طیف نیازمند فراهم شود.

آیت الله رسول فلاحتی با بیان اینکه ارتباط مستمر و همکاری تنگاتنگ با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی می‌تواند بسیاری از مشکلات را رفع کند گفت: مطمئنا خدمت رسانی به افراد محروم و نیازمند جامعه به تنهایی از عهده یک دستگاه بر نمی‌آید و قطعا بهزیستی با تعامل دستگاه‌های اجرایی و نظارتی سایر دستگاه ها، می‌تواند اقدامات موثرتری را برای خدمت رسانی به محرومین انجام دهد.

مدیر کل بهزیستی گیلان هم در این نشست، ضمن قدردانی از دغدغه مندی نماینده ولی فقیه در گیلان نسبت به مشکلات جامعه هدف بهزیستی، گفت: سازمان بهزیستی همواره با نگاه خدمتگزاری و مددرسانی به مددجویان سعی بر حل مشکلات این عزیزان دارد و انتظار بر این است تا در مسیر خدمتگزاری به مددجویان تمامی دستگاه‌ها همکاری‌های لازم را داشته باشند.

رضاجعفری با اشاره به اینکه ۹۱۰ هزار نفر در استان از خدمات اجتماع‌ محور بهزیستی بهره‌مند هستند گفت: در حوزه حمایت از زنان سرپرست خانوار هم ۱۱۶ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش کمک‌های مستمر سازمان بهزیستی قرار دارند.

وی با بیان اینکه بیش از ۵۱ هزار فرد دارای معلولیت در استان شناسایی شده‌اند، گفت: ۳۵ هزار و ۹۰۰ نفر از این افراد تحت حمایت مالی سازمان بهزیستی قرار دارند.