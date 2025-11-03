پخش زنده
رييس مهندسي ترافيک پليس راهور استان کرمانشاه از اعمال برخی محدودیتهای ترافیکی در روز ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در کرمانشاه و سایر شهرهای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز کرمانشاه، سرهنگ نوري گفت : در شهر کرمانشاه طرح محدودیت ترافیکی راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان از صبح آغاز و تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت که شامل طول خیابان شهید مدرس، حدفاصل تقاطع مدرس تا میدان آزادی است.
وی افزود: از ساعت هفت صبح فردا تردد و توقف وسایل نقلیه در طول خیابان شهید مدرس ممنوع است و وسایل نقلیهای که در این مسیر پارک کنند به توقفگاه منتقل میشود.
باتوجه به اینکه فردا روز کاری و غیر تعطیل است پیش بینی میشود میدان آزادی و معابر منتهی به آن ترافیک نیمه سنگین داشته باشد و به همین خاطر توصیه میکنیم شهروندان در صورت امکان از مسیرهای جایگزین و بزرگراههای غربی و شرقی برای سفرهای درون شهری خود استفاده کنند.
براساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه راهپیمایی ۱۳ آبان علاوه بر شهرستانها، در سایر بخشها و شهرهای استان در مجموع ۳۰ نقطه، مراسم برگزار میشود.