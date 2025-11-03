پخش زنده
رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور از آغاز هفدهمین دوره جشنواره قرآنی «مدهامتان» با محوریت تبدیل مساجد به پایگاههای قرآنی خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام والمسلمین علی ملانوری رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور، در نشست خبری هفدهمین دوره جشنواره قرآنی «مدهامتان»، گفت: این رویداد با مشارکت هزاران مسجد و با شعار «مهمانی آیهها» در استان همدان برگزار میشود.
حجتالاسلام والمسلمین علی ملانوری افزود: کانونهای فرهنگی و هنری مساجد از سال ۱۳۷۲ با هدف احیای جاذبههای مسجد در جذب نوجوانان و جوانان تأسیس شدهاند و تاکنون در حوزههای مختلفی از جمله هنر، کتابخوانی، رسانه و بهویژه قرآن فعالیت داشتهاند.
وی با اشاره به طرح «تلاوت نور» بهعنوان یکی از نمادهای بارز فعالیت قرآنی کانونها ادامه داد: این طرح سالهاست در کشور اجرا میشود و اکنون ۱۶ هزار پایگاه رسمی تلاوت نور در مساجد فعال است. در این برنامه، پس از نماز، اعضای مسجد یک صفحه از قرآن را تلاوت کرده و امام جماعت یا یکی از بزرگان، ترجمه یا تفسیر کوتاهی از آن را ارائه میکند.
رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور با بیان اینکه مسابقههای قرآنی «مدهامتان» همزمان با طرح تلاوت نور آغاز شده است، گفت: این مسابقهها پس از بازنگری کامل و با رویکردی جدید، مطابق با فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل مسجد به پایگاه قرآن، در حال برگزاری است.
حجتالاسلام والمسلمین علی ملانوری افزود: مقصود از «پایگاه قرآن در مسجد» دو محور اصلی دارد؛ نخست، رقابت میان مساجد در فعالیتهای دینی و قرآنی و تشکیل تیمهای قرآنی برای رقابت با دیگر محلات، و دوم برپایی مجالس تلاوت قرآن با حضور قاریان خوشصوت برای ایجاد فضای تأمل و انس با آیات الهی.
وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه ادامه داد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأسیس پایگاههای قرآنی در مساجد را در قالب این برنامه دنبال میکند و فعالیتهای کنونی نیز در همین راستا و به نمایندگی از وزارتخانه انجام میشود.
رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور با اعلام اینکه تاکنون هفت هزار و ۴۳۷ مسجد به طرح «مسجد، پایگاه قرآن» پیوستهاند، گفت: بیش از ۷۰۰ مسجد تنها در چند ماه نخست امسال به این طرح اضافه شدهاند. هر مسجد برای دریافت مجوز فعالیت در سامانه «بچههای مسجد»، باید شرایط مقدماتی را فراهم کند.
حجت الاسلام ملانوری ادامه داد: روح حاکم بر این مساجد بر پایه دو محور اصلی، یعنی برگزاری مجالس تلاوت و کار تیمی قرآنی استوار است. اکنون هفت هزار و ۴۰۰ مسجد آماده حضور در دوره هجدهم مسابقهها و تشکیل تیمهای قرآنی ویژه خود هستند.
وی با اشاره به تجربه موفق مسابقههای تیمی در سال گذشته گفت: در این دوره، تیمها مستقیماً از دل مساجد شکل گرفتهاند. ستاد هماهنگی کانونها وظیفه نهادسازی و توانمندسازی فعالان مسجدی را بر عهده دارد و اجرای برنامهها در خود مساجد انجام میشود.
رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور با تأکید بر نقش امام جماعت در مدیریت مسجد گفت: نهادهایی مانند پایگاه بسیج و کانون فرهنگی هنری مسجد نیز ذیل مدیریت امام جماعت فعالیت میکنند و وظیفه ما تقویت این فعالان و شناسایی استعدادهای قرآنی درون مساجد است.
حجت الاسلام والمسلمین ملانوری با اشاره به آثار طرح «مسجد، پایگاه قرآن» گفت: تاکنون ۴۰۰۰ نفر در سامانه اعلام آمادگی کردهاند تا در مسجد خود یا دیگر مساجد محله و شهرشان تلاوت قرآن انجام دهند. این سامانه امکان ارجاع و همکاری میان مساجد را نیز فراهم کرده است.
وی با اشاره به ویژگی برجسته دوره هفدهم مسابقههای مدهامتان، گفت: تیمهای قرآنی این دوره خالصانه از دل مساجد برخاستهاند و این جشنواره زمینه توانمندسازی آنها را فراهم کرده است. استان همدان، با عنوان دارالمؤمنین و دارالمجاهدین، میزبان این دوره از مسابقهها با شعار «مهمانی آیهها» است که از ۲۰ تا ۲۳ آبان برگزار خواهد شد.