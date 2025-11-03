اجرای پویش «شهر آماده» در مدارس منطقه ۲ همزمان با هفته پدافند غیرعامل
به مناسبت گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل، پویش ملی «شهر آماده» باهدف ارتقای آگاهی و آمادگی دانشآموزان در برابر حوادث و بحرانها، در مدارس منطقه ۲ برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،
مهدی صالحی گفت: این پویش با همکاری ستاد مدیریت بحران و آموزشوپرورش، در قالب مجموعهای از برنامههای آموزشی و تمرینی در مدارس ابتدایی و متوسطه اجرا شد.
وی افزود: در جریان این برنامه، دانشآموزان با مفاهیم پایه پدافند غیرعامل از جمله نقش پیشگیرانه آموزش، مدیریت بحران در مدارس، مراقبت از زیرساختهای حیاتی و ایمنی فردی و اجتماعی آشنا شدند. مربیان آموزشدیده با برگزاری کارگاههای عملی، به آموزش روشهای صحیح پناهگیری در هنگام زلزله، خروج اضطراری ایمن، امداد و کمکهای اولیه، کنترل شرایط بحرانی و نحوه تماس با نیروهای امدادی پرداختند.
وی افزود: هدف از اجرای این پویش، تقویت فرهنگ ایمنی و خودمراقبتی بین دانشآموزان و خانوادهها، و آمادهسازی شهروندان آینده برای مواجهه مؤثر با حوادث طبیعی و غیرطبیعی عنوان شده است.
شهردار منطقه ۲ گفت: در حاشیه اجرای این برنامه، مانورهای فرضی زلزله و آتشسوزی نیز در برخی مدارس برگزار شد تا دانشآموزان بهصورت عملی با شیوههای واکنش صحیح در شرایط بحرانی آشنا شوند. همچنین بستههای آموزشی و بروشورهایی شامل نکات ایمنی و شماره تماسهای ضروری در اختیار دانشآموزان قرار گرفت.
وی افزود: اجرای طرح «شهر آماده» در مدارس، گامی مهم در مسیر توسعه آموزشهای پیشگیرانه و نهادینهسازی فرهنگ پدافند غیرعامل در جامعه محسوب میشود.