مدیر اداره برق چابهار گفت: برنامه نوسازی شبکه و نصب کنتور‌های هوشمند برای ۸۴ هزار مشترک شهری و روستایی تا پایان سال ۱۴۰۵ به‌طور کامل اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، اله بخش بلوچی افزود: در حال حاضر ۸۴ هزار مشترک برق در چابهار وجود دارد که از این تعداد ۴۰ هزار مشترک شهری و ۲۰ هزار مشترک روستایی هستند و مصرف برق در سالجاری نسبت به مدت مشابه پارسال ۶ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: با هدف پایش دقیق و مدیریت مصرف، بخش قابل توجهی از مشترکان به کنتور‌های هوشمند مجهز شدند و تا پایان سال آینده بیش‌از هفت هزار کنتور جدید نیز نصب خواهد شد.

به‌گفته مدیر اداره برق شهرستان چابهار، شناسایی مشترکان پرمصرف و هدایت آنان به رعایت الگوی مصرف از دیگر برنامه‌های مهم شرکت توزیع برق شهرستان است.

وی تصریح کرد: طبق قانون، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند پنج درصد از انرژی موردنیاز خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند و در این زمینه نصب پنل‌های خورشیدی در اداره‌های چابهار با جدیت دنبال می‌شود.

بلوچی ادامه داد: با توجه به شرایط اقلیمی نوار ساحلی و فرسودگی تجهیزات، طرح های متعددی در حوزه برق‌رسانی روستایی در حال اجراست که تا دهه مبارک فجر به بهره‌برداری می‌رسند. همچنین در مناطق رمین و سایر روستا‌های ساحلی عملیات تعویض سیم و اصلاح شبکه در حال انجام است و هدف‌گذاری شده تا پایان سال ۱۴۰۵ تمامی شبکه‌ها به‌روز رسانی شوند.

وی از اجرای طرح تعویض و استانداردسازی شبکه‌های فرسوده در محلات قدیمی شهر از جمله بازار بلوک قدیم خبر داد و گفت: در این محدوده حدود ۴۰۰ اشتراک فعال وجود دارد که شبکه آنها در حال نوسازی و استانداردسازی است.

به گفته این مقام مسوول، نصب ۷۰۰ چراغ LED برای بهبود روشنایی معابر در دستور کار قرار دارد و در بلوار امام علی (ع) نیز با همکاری شهرداری گلشهر عملیات بهبود روشنایی در حال اجراست.

وی افزود: حدود پنج درصد از مصرف برق در مناطق حاشیه‌نشین بدون سازوکار قانونی انجام می‌شود که برنامه ساماندهی و اصلاح این بخش نیز در دستورکار شرکت قرار دارد.

بلوچی گفت: برای افزایش سرعت خدمت‌رسانی، استقرار یک گروه عملیاتی دائم در مناطق رمین و کمب پیش‌بینی شده است. همچنین در مناطق پیرسهراب و پلان ۲۰ کیلومتر از شبکه برق، شامل ۱۰ کیلومتر در پیرسهراب و ۱۰ کیلومتر در پلان، تا پایان سال تعویض و اصلاح می‌شود تا برق پایدار برای مردم این مناطق تضمین شود.

وی از انتخاب هفت خط جدید برای تقویت شبکه برق چابهار خبر داد و تاکید کرد: برق پایدار حق مردم است و مجموعه توزیع برق شهرستان با تمام توان در مسیر تحقق این هدف تلاش می‌کند.