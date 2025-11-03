پخش زنده
معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تسهیل ارتباط میان سرمایه گذاران و طراحان ایده در بخش فاوا از مهمترین برنامههای ما در دولت چهاردهم است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، آقای احسان چیت ساز در نشست خبری همایش ملی فرصتهای سرمایه گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: این همایش با همکاری پست بانک، پژوهشگاه فضایی ایران و اپراتورهای همراه اول و ایرانسل، نهم آذر در سالن همایشهای بینالمللی صدا و سیما با شعار ارتباطات پایدار امروز؛ زندگی هوشمند فردا، برگزار میشود و هدف اصلی ما توانمندسازی بخش خصوصی و رونق کسب و کارهای نوپاست ۰
وی گفت: زنجیره ارزش ارتباطات و فناوری اطلاعات در سراسر کشور در این همایش پررنگ خواهد شد و به دنبال اجرای طرحهایی هستیم که نقش برجسته در زندگی مردم داشته باشد.
وی گفت: همایش ملی فرصتهای سرمایهگذاری در بخش فاوا با هدف شناسایی و حمایت از طرحهای نوآورانه نیازمند تأمین مالی برگزار خواهد شد.
معاون وزیر ارتباطات افزود: این همایش با محوریت توسعه اقتصاد دیجیتال کشور و در راستای تسهیل ارتباط میان سرمایهگذاران و صاحبان ایده و کسبوکارهای نوپا برگزار میشود.
آقای چیت ساز درباره سرمایه گذاریهای خارجی هم گفت: سرمایه گذاری بین المللی ما در دولت چهاردهم بیش از یک و نیم میلیارد دلار بوده است و تلاش داریم این میزان افزایش پیدا کند.
آقای وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه فضایی ایران هم در این نشست خبری گفت: در دولت چهاردهم تلاش کردیم از موضوع پرتاب برای پرتاب گذر کنیم و به پرتاب برای ارایه خدمت برسیم.
وی گفت: نگاه اقتصادی به موضوع فضا در سالهای گذشته به سبب وابستگی به بودجههای دولتی تقویت نشده است و ما با ورود بخش خصوصی تلاش داریم بازیگران این بخش را در رونق اقتصاد فضا وارد کنیم.
آقای یزدانیان گفت: بیش از ۹۵ درصد زیست بوم بخش فضایی میتواند غیر دولتی باشد و ما تفاهم نامههای متعددی در این خصوص با شرکتهای دانش بنیان و خصوصی منعقد کردهایم که در این همایش هم تفاهم نامههای منعقد خواهد شد.
فرامرز رستگار دبیر سندیکای مخابرات ایران هم در این نشست خبری گفت: سرمایه گذاری در حوزه فاوا در دولت چهاردهم به ثمر نمینشیند مگر این که از توان شرکتهای فناور و خصوصی استفاده شود.