مازندران، آماده برگزاری باشکوه راهپیمایی ۱۳ آبان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس ستاد بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان استان مازندران، امروز در نشست خبری گفت: مازندران، آماده برگزاری باشکوه راهپیمایی ۱۳ آبان است.

حجت الاسلام اصغری افزود: زنگ استکبار صبح روز سه شنبه ۱۳ آبان همزمان در سراسر استان و برنامه محوری در مرکز استان با حضور مسئولین استانی و شهرستانی در مدرسه شاهد دخترانه ساری نواخته خواهد شد.

وی تصریح کرد: راهپیمائی استکبار ستیزی ۱۳ آبان ۱۴۰۴، در ۶۶ نقطه از استان مازندران برگزار می‌شود.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به اینکه شعار راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان امسال «متحد و استوار در برابر استکبار»، است تصریح کرد: به علت تقارن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با ۱۳ آبان، امبدواریم مردم غیور و همیشه در صحنه استان با الگوگیری از آن بانوی بزرگوار و برای نشان دادن وحدت و ایستادگی خود در مقابل استکبار با حضور گسترده در این راهپیمایی، بار دیگر ارادت خود را به ائمه اطهار و منویات مقام معظم رهبری نشان دهند.