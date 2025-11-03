به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن مشایخی با اشاره به بازدید از طرح ساخت جاده جدید آغاجاری به بهبهان اظهار داشت: با توجه به تجهیز کارگاه و اتمام نقشه برداری این مسیر توسط پیمانکار، عملیات اجرایی این طرح شروع شد.

وی با قدردانی از سرعت پیمانکار در فرآیند تجهیز کارگاه طرح، افزود: عملیات اجرایی ساخت این جاده شروع شده و ماشین آلات راهسازی در حال فعالیت هستند.

مشایخی در جریان این بازدید میدانی بر لزوم افزایش تعداد ماشین آلات و فعالیت پروژه در چندین جبهه کاری به صورت همزمان تاکید داشت.