مدیر کل ثبت احوال استان همدان گفت: در ۷ ماهه نخست امسال ۶ هزار و ۸۴ واقعه ازدواج در استان به ثبت رسیده که در مقایسه با پارسال ۰/۸ درصد افزایش داشته‌ است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بابک بختیاری با بیان اینکه امسال شاهد افزایش نرخ ازدواج در استان هستیم افزود: در ۷ ماهه نخست امسال ۶ هزار و ۸۴ واقعه ازدواج را در استان ثبت شده که در مقایسه با پارسال ۰/۸ درصد افزایش ازدواج‌ها را داشته‌ است.

وی بیان کرد: در این مدت از سال ۲ هزار و ۱۳۰ واقعه طلاق هم در استان به ثبت رسیده که در مقایسه با پارسال ۳/۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مدیر کل ثبت احوال استان همدان با اشاره به ثبت وقایع تولد در استان گفت: در این مدت ۱۱ هزار و ۲۶۴ مورد ثبت واقعه تولد در استان داشته‌ایم و در خصوص میانگین نرخ تولد نوزادان در رتبه هفدهم کشور قرار گرفته ایم که این میزان نسبت به مشابه پارسال ۶/۷ درصد کاهش داشته ایم.

بابک بختیاری همچنین از ثبت ۷ هزار و ۲۲۲ واقعه وفات در ۷ ماه اول امسال در استان هم خبر داد و افزود: در تعداد وفات ثبت شده هم در رتبه سوم کشور با افزایش ۶/۸ درصدی در مقایسه با پارسال هستیم.