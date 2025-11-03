به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، وحید یزدانیان در نشست خبری فرصت‌های سرمایه گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات که امروز در محل وزارت ارتباطات برگزار شد، در خصوص پیشرفت‌های اخیر حوزه فضایی کشور، بر چند نکته کلیدی تأکید کرد که این رویداد را به جلسه‌ای مهم و معاصر تبدیل کرد.

یزدانیان گفت: در دولت سیزدهم، تلاش‌هایی جدی برای ارتقا صنعت فضایی کشور صورت گرفته و در این راستا، رویکرد جدیدی برای توسعه خدمات فضایی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در گذشته نگاه اقتصادی به این حوزه کم‌توجه بود. اما امروز با توجه به اهمیت این صنعت در سطح جهانی، دیگر نمی‌توان از کنار آن گذشت. طبق ارزیابی‌های جهانی، حجم بازار فضایی بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار است و بخش عمده‌ای از این بازار، یعنی بیش از ۸۰ درصد آن، مربوط به ارتباطات ماهواره‌ای می‌باشد.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در ادامه با اشاره به اینکه صنعت فضایی، اقتصادی بزرگ با ظرفیت‌های فراوان است که در سطح جهانی به شدت رقابتی شده است، گفت: کشور‌هایی که در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، با استفاده از ماهواره‌ها توانسته‌اند نه تنها در عرصه‌های علمی و فناوری، بلکه در عرصه اقتصادی و تجاری نیز پیشرفت‌های چشمگیری داشته باشند.

یزدانیان در مورد جایگاه ایران در این بازار جهانی اظهار داشت: در حالی که ایران در عرصه پرتاب ماهواره‌ها موفقیت‌های خوبی داشته است، اما باید بپذیریم که بخش خصوصی باید نقشی اساسی در توسعه این صنعت ایفا کند. بیش از ۹۵ درصد بازار فضایی کشور تحت تسلط بخش خصوصی است و نقش دولت باید در این زمینه به‌عنوان یک بازار ساز و حمایت‌کننده باشد.

رونمایی از چند طرح جدید در حوزه ماهواره‌های ارتباطی و سنجشی در آینده نزدیک

وی همچنین از رونمایی چند طرح جدید در حوزه ماهواره‌های ارتباطی و سنجشی در آینده نزدیک خبر داد و افزود: در این رویداد، چند طرح جدید در زمینه توسعه ماهواره‌ها، با تأکید بر منظومه‌های ماهواره‌ای ارتباطی، رونمایی خواهد شد. همچنین، طرح‌هایی برای توسعه محصولات سنجشی نیز در دست اقدام است که می‌تواند نقشی مؤثر در بهبود خدمات فضایی کشور ایفا کند.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در پایان به لزوم همکاری‌های بین‌المللی در صنعت فضایی اشاره کرد و گفت: پروژه‌های بزرگ فضایی به‌ویژه پروژه‌هایی که نیاز به سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی دارند، باید با همکاری‌های بین‌المللی همراه باشند. این همکاری‌ها نه تنها به رشد بازار داخلی کمک می‌کند، بلکه موجب جذب سرمایه‌های خارجی و توسعه فناوری‌های نوین در این حوزه خواهد شد.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با بیان اینکه این سازمان در راستای توسعه صنعت فضایی کشور، سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام داده و شرکت‌های متعددی تمایل به مشارکت در پروژه‌های خصوصی-دولتی دارند، افزود: در سال‌های اخیر، بخش خصوصی به طور تدریجی وارد بازار ماهواره‌ای شده است و این روند همچنان ادامه دارد. به همین دلیل، فرصت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه فراهم است.

یزدانیان همچنین به همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه اشاره کرد و گفت: مذاکراتی با کشور‌های مختلف، به ویژه در حوزه خلیج فارس و کشور‌های همجوار، در حال انجام است. این همکاری‌ها به دنبال ایجاد بازار‌های بازتر برای صدور خدمات و فناوری‌های فضایی کشور است.

وی ادامه داد: اگرچه ما از سرمایه‌گذاری در بخش فضایی استقبال می‌کنیم، اما باید توجه داشته باشیم که در برخی موارد، سنجش‌های بازار و منابع طبیعی مانند آب و مواد اولیه باید مورد توجه قرار گیرد. بازار‌های همجوار به دلیل نزدیکی جغرافیایی، فرصت‌های مناسبی برای آغاز سرمایه‌گذاری فراهم می‌آورد و مذاکرات اولیه در این زمینه در حال پیشرفت است.

یزدانیان گفت: پژوهشگاه فضایی ایران به دنبال گسترش همکاری‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی برای پیشبرد اهداف این صنعت در کشور است.

همایش ملی فرصت‌های سرمایه گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ۹ آذرماه سال جاری در محل سالن همایش‌های بین المللی صدا و سیما برگزار می‌شود.