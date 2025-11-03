سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در یونسکو در جلسه کمیسیون روابط خارجی این سازمان، ضمن سخنرانی در حمایت از مردم غزه، بر ضرورت تداوم اقدامات یونسکو در این زمینه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نماینده جمهوری اسلامی ایران امروز ۱۲ آبان‌ماه ، در نشست کمیسیون روابط خارجی یونسکو در اجلاس سمرقند با تأکید بر ضرورت اخلاقی و انسانی حمایت از مردم غزه، تداوم و گسترش برنامه‌های این سازمان را در بازسازی نهاد‌های آموزشی، فرهنگی و رسانه‌ای نوار غزه خواستار شد.

احمد پاکتچی گفت: جمهوری اسلامی ایران قاطعانه از تصویب پیش‌نویس قطعنامه مورد بحث به‌صورت اجماعی حمایت می‌کند. این قطعنامه تجلی یک ضرورت اخلاقی و مسئولیت مشترک برای سازمان ماست؛ ضرورتی برای اقدام در زمانی که آموزش، فرهنگ، علم و کرامت انسانی در معرض حملات ویرانگر قرار گرفته‌اند.

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در یونسکو افزود: ما از کشتار بی‌شمار غیرنظامیان ، از جمله دانش‌آموزان، معلمان، دانشمندان، روزنامه‌نگاران و فعالان فرهنگی — و همچنین از نابودی مدارس، دانشگاه‌ها، کتابخانه‌ها، مراکز رسانه‌ای و اماکن میراث فرهنگی در سراسر غزه، عمیقاً متأسفیم و مأموریت یونسکو ما را ملزم می‌کند که از آموزش به‌عنوان یک حق، از فرهنگ به‌عنوان میراث مشترک بشریت، و از دانش به‌عنوان خیر عمومی جهانی حفاظت کنیم.

پاکتچی با اشاره به اینکه برنامه کمک اضطراری برای غزه نمونه‌ای روشن از مشارکت سازنده یونسکو و تاب‌آوری در دوران بحران است گفت : ما به‌طور کامل از تداوم و گسترش این برنامه، بسیج کمک‌های داوطلبانه بیشتر و تعهد پایدار برای بازسازی نهاد‌های آموزشی، فرهنگی و رسانه‌ای غزه حمایت می‌کنیم.