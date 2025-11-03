از شناسایی و دستگیری 2 متهم به شکار غیرمجاز و کشف یک قبضه اسلحه غیرمجاز به همراه دو لاشه قوچ کوهی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی کوهسرخ گفت: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت چند فرد سودجو در زمینه شکار به صورت غیرمجاز در ارتفاعات این شهرستان، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ شهر ریوش قرار دادند.

سرهنگ مهدی قاسمی افزود: ماموران انتظامی با همکاری ماموران اداره حفاظت از محیط زیست به محل موردنظر اعزام شدند و ۲ متهم به شکار غیرمجاز را حین برگشت از ارتفاعات با یک دستگاه خودرو سواری مشاهده کردند و به آنان دستور ایست دادند.

وی ادامه داد: ماموران در این عملیات ضمن دستگیری ۲ متهم در بازرسی از خودرو شکارچیان، یک قبضه اسلحه غیرمجاز، یک دستگاه دوربین و دو لاشه قوچ کوهی را کشف کردند.

قاسمی با اشاره به تشکیل پرونده مقدماتی و معرفی متهمان به مراجع قضائی، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هر گونه فعالیت غیرمجاز در این زمینه مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.