به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مسئول سازمان بسیج جامعه زنان استان گفت: رویداد هنری باهنران، با مشارکت سازمان بسیج هنرمندان در راستای کنگره ۲هزا و ۵۰۰ شهید به صورت استانی برگزار خواهد شد.

تاجی افزود: این رویداد با هدف ترویج و گفتمان سازی هویت زن مسلمان با استفاده از ابزار هنر در قالب و موضوعات؛ پوستر، نقاشی، خطاطی، گرافیک و همچنین کاریکاتور برگزار می‌شود.

موضوعات رویداد حضرت زینب کبری سلام الله علیها الگوی زن مقاوم، پرچمداری زنان و مادران ایرانی در عرصه‌ی مقاومتِ جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، مجاهدت بانوان ایرانی در عرصه‌های مختلف فردی و اجتماعی (بانوی مجاهد)، تجلی زنان و مادران غزه‌ی صبور و مقاوم، تجلیل از زنان شهیده و جریان ساز استان است.

علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه‌ی تخصصی رویداد به نشانی www.bahonaranfest.ir و تارنمای رسمی سازمان بسیج هنرمندان کشور مراجعه کنند.