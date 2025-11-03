در هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی وشهر و روستاباید اصول امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت مدنظر قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار کاشان در شورای اداری شهرستان گفت: فرآیند انتخابات از ۲۷ آذر آغاز و ثبت‌نام داوطلبان از ۲۱ تا ۲۷ دی انجام می‌شود.

مجتبی راعی افزود: نگاه ما در انتخابات مبتنی بر بی‌طرفی و صیانت از رأی مردم است و اعضای شورای اداری موظفند نیروی انسانی و امکانات مورد نیاز انتخابات را تأمین کنند.

وی همچنین گفت: کنترل بازار، جلوگیری از احتکار و نظارت بر قیمت‌ها در دستور کار قرار دارد و دستگاه‌های مربوط موظف به بازرسی مستمر هستند.