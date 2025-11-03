به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره اموزش و پرورش کاشان با گرامیداشت روز ۱۲ آبان، روز ایثار و شهادت شهرستان کاشان گفت: دانش‌آموزان در قالب هفت دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

غلامرضا بخشی موحد با تاکید بر لزوم آشنایی دانش‌آموزان با آرمان‌ها و اهداف انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی افزود: نسل جدید ما باید با جهاد تبیین از اهداف شهدا، اسلام و انقلاب اسلامی آشنا شوند.

وی گفت: دانش‌آموزان با هدف آشنایی با فرهنگ ایثار و شهادت، بازدید از یادمان‌های دفاع مقدس و تقویت روحیه معنوی و انقلابی در این برنامه شرکت می‌کنند.