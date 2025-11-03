به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی سرخس گفت: هم اکنون سطح زیرکشت ذرت علوفه‌ ای در این شهرستان ۵۴۰ هکتار است و پیش بینی می شود امسال میزان تولید ذرت علوفه ای در سرخس به ۲۱ هزار و ۶۰۰ تُن برسد.

ناصر غفاری مقدم، افزود: شهرستان سرخس یکی از قطب های تولید ذرت علوفه ای است که هر ساله بخش قابل توجهی از نیاز خوراک دام منطقه و استان را تامین می کند.

وی ادامه داد: در بازدیدی با هدف بررسی نهایی روند تولید این محصول راهبردی در شهرستان، اطمینان حاصل شد که شرایط کشت این محصول نسبت به گذشته بهتر و باکیفیت تر شده است.

غفاری تصریح کرد: تلاش ما این است که با حضور مستقیم در مزرعه، ضمن رفع موانع اداری پیش‌ رو، اطمینان حاصل کنیم زنجیره تأمین نهاده‌های دامی شهرستان بدون وقفه ادامه یابد و کشاورزان بتوانند با آرامش کامل برداشت خود را به پایان برسانند.