برگزاری آئین اختتامیه جشنواره «فردا» در خرمآباد
آیین اختتامیه جشنواره فرهنگی و هنری «فردا» قطب هفت کشور با حضور برگزیده استانهای لرستان، خوزستان و ایلام در کانون فرهنگی تربیتی هنر خرمآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،مدیرکل آموزشوپرورش لرستان در این آئین با تبریک به دانشآموزان برگزیده، اظهار کرد: آنچه در جشنوارههای فرهنگی و هنری اهمیت دارد، نگاه تربیتی به هنر است، ما باید هنر را در قالب یادگیری و تربیت تعریف کنیم؛ چراکه هنر میتواند در شکلگیری هویت، تقویت روحیه مسئولیتپذیری، نظم و کارگروهی نقش مؤثری ایفا کند.
سید عیسی سهرابی افزود: آموزشوپرورش امروز نیازمند رویکردی نظاممند و هماهنگ است که تمام اجزا در راستای تحقق هدف اصلی یعنی تربیت و یادگیری همهجانبه حرکت کنند، جشنوارهها، فعالیتهای فرهنگی و هنری و مسابقات دانشآموزی باید در همین مسیر هدایت شوند تا به عمق یادگیری و پرورش متربیان بینجامد.
وی با اشاره به اهمیت مناسبتهای ملی در تقویت هویت دانشآموزان گفت: در آستانه روز دانشآموز و ۱۳ آبان قرار داریم؛ روزی که نماد عزت، آگاهی و هویت دانشآموز ایرانی است. هنر، بهترین ابزار برای بازآفرینی و انتقال این هویت به نسل جدید است.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان همچنین با تأکید بر تعریف سند تحول بنیادین در حوزه تربیت خاطرنشان کرد: بر اساس این سند، تربیت فرایندی تعاملی برای تعالی پیوسته هویت دانشآموزان در مسیر حیات طیبه است. هنر و فعالیتهای فرهنگی میتوانند پلی میان اصالت تاریخی و هویت آیندهساز دانشآموزان باشند.
رئیس اداره برنامهریزی کانونهای فرهنگی و تربیتی وزارت آموزشوپرورش، نیز با قدردانی از میزبانی استان لرستان گفت: برگزاری این اختتامیه و افتتاحیه بهصورت همزمان در قالب جشنوارههای قطبی، جلوهای از همدلی و توانمندی آموزشوپرورش لرستان است،این استان با احیای کانونهای فرهنگی تربیتی و فراهمکردن زیرساختهای مناسب، به الگوی موفق در کشور تبدیل شده است.
حسن خوشبخت با تأکید بر اهمیت نقش پرورش در کنار آموزش افزود: متأسفانه مطالبهگری خانوادهها اغلب در حوزه آموزشی پررنگ است و در حوزه پرورشی کمتر دیده میشود،بیتوجهی به پرورش، زمینهساز آسیبهای اجتماعی میشود،درحالیکه فعالیتهایی چون کانونهای فرهنگی، اردوگاهها و پژوهشسراها نقش مؤثری در رشد شخصیتی دانشآموزان دارند.
وی از دانشآموزان خواست ضمن استمرار حضور خود در جشنوارهها، همکلاسیهایشان را نیز به مشارکت تشویق کنند و گفت: دستاوردهای فرهنگی و هنری شما نهتنها در مسیر رشد فردی مؤثر است، بلکه در آینده میتواند در فرایند ورود به دانشگاه فرهنگیان و مسیر حرفهای آموزش نیز امتیازآور باشد.
در این مراسم از برگزیدگان جشنوارههای فرهنگی و هنری «فردا» ، کتاب نوش و کارینو تجلیل شد.