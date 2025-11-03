به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان در این آئین با تبریک به دانش‌آموزان برگزیده، اظهار کرد: آنچه در جشنواره‌های فرهنگی و هنری اهمیت دارد، نگاه تربیتی به هنر است، ما باید هنر را در قالب یادگیری و تربیت تعریف کنیم؛ چراکه هنر می‌تواند در شکل‌گیری هویت، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، نظم و کارگروهی نقش مؤثری ایفا کند.

سید عیسی سهرابی افزود: آموزش‌وپرورش امروز نیازمند رویکردی نظام‌مند و هماهنگ است که تمام اجزا در راستای تحقق هدف اصلی یعنی تربیت و یادگیری همه‌جانبه حرکت کنند، جشنواره‌ها، فعالیت‌های فرهنگی و هنری و مسابقات دانش‌آموزی باید در همین مسیر هدایت شوند تا به عمق یادگیری و پرورش متربیان بینجامد.

وی با اشاره به اهمیت مناسبت‌های ملی در تقویت هویت دانش‌آموزان گفت: در آستانه روز دانش‌آموز و ۱۳ آبان قرار داریم؛ روزی که نماد عزت، آگاهی و هویت دانش‌آموز ایرانی است. هنر، بهترین ابزار برای بازآفرینی و انتقال این هویت به نسل جدید است.