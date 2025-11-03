ناظر گمرکات آذربایجان غربی اعلام کرد که عملیات ترخیص نهاده‌های دامی در گمرکات استان به‌صورت شبانه‌روزی انجام شده و در صورت دارا بودن مجوزهای قانونی، این روند در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛خالد جنگجو افزود: تشریفات قانونی هر محموله یا کالای اساسی مورد نیاز کشور، در صورت اخذ مجوزهای لازم، توسط گمرک در اسرع وقت انجام می‌شود.

وی با اشاره به همکاری دستگاه‌های مجوزدهنده و فعالیت شبانه‌روزی گمرکات استان گفت: با حمایت و تأکید استاندار آذربایجان غربی و دادگستری کل استان، تاکنون مشکلی در انجام تشریفات قانونی گمرکی در استان مشاهده نشده است.

ناظرگمرکات استان آذربایجان‌غربی درباره عملکرد حوزه‌ نظارت گمرکات استان آذربایجان‌غربی در سال جاری اظهار کرد: در بخش صادرات مقدار ۲ میلیون و ۵۴۴ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۶۵۸ میلیون دلار از گمرکات استان به ۷۳ کشور جهان صادر شده است.

وی یادآور شد: عمده کالاهای صادراتی شامل شمش فولادی، کاشی و سرامیک، میلگرد آجدار، پوکه معدنی و آهن اسفنجی است؛ همچنین بیشترین میزان صادرات به کشورهای عراق، ترکیه، امارات متحده عربی، ارمنستان و افغانستان انجام شده است.

جنگجو درباره واردات قطعی از حوزه‌ نظارت گمرکات، افزود : در مدت یاد شده ۲۱۸ هزار تن کالا به ارزش تقریبی ۵۹۷ میلیون دلار از مبدأ ۴۸ کشور جهان و از طریق گمرکات استان وارد کشور شده است که عمده کالاهای وارداتی شامل کامیون کشنده مستعمل ، موز سبز ، پنبه خام، اجزا و قطعات تریلرها و نیمه تریلرها و کشورهای عمده طرف معامله واردات نیز شامل ترکیه، چین ، کره جنوبی ، آلمان و امارات بوده است.