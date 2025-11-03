در کمتر از دو ماه اخیر افغانستان شاهد دو زلزله مرگبار بود. زلزله شب گذشته در شمال افغانستان باعث کشته و زخمی شدن صد‌ها نفر شد. زمین لرزه‌ای به قدرت شش ممیز سه دهم درجه در مقیاس ریشتر، استان‌های شمالی افغانستان را به لرزه درآورد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ حکومت افغانستان تاکنون شمار تلفات و مجروحان این زمین لرزه را سیصد و چهل نفر اعلام کرده است، اما احتمال افزایش تلفات وجود دارد.

مرکز این زمین لرزه شهرستان «خلم» استان سمنگان بود. پس از وقوع این زمین لرزه، مردم در استان‌های شمالی افغانستان، شب را در فضای باز سپری کردند.

شب گذشته همچنین بزرگراه کابل- مزارشریف در منطقه «تنگی تاشقرغان» براثر زمین لرزه مسدود شد، اما وزارت دفاع افغانستان امروز از بازگشایی این مسیر خبر داد.

شرکت دولتی برق افغانستان نیز از قطع شدن برق وارداتی ازبکستان و تاجیکستان براثر این زمین لرزه خبر داد. همچنین زیارتگاه تاریخی موسوم به روضه شریف نیز براثر این زمین لرزه آسیب دید. این زلزله درحالی به وقوع پیوست که حدود دو ماه قبل نیز زلزله‌ای مرگبار در شرق افغانستان دو هزار و دویست کشته و بیش از سه هزار و ششصد زخمی برجای گذاشت.