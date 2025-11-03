مهمترین هدف برگزاری کنگره شهدا، انتقال پیام شهدا با زبان هنر است

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج، مهمترین هدف کلان برگزاری کنگره شهدا را انتقال پیام شهدا با زبان هنر دانست و گفت: باید با تمام ظرفیت‌ها کاری کرد که این پیام عمیق، به نسل نوجوان و جوان منتقل شده و جریان‌سازی اجتماعی صورت گیرد.