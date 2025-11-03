بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سردار عبدالرضا آزادی در مراسم معرفی کمیتههای کنگره سرداران، امیران و دو هزار شهید استان بوشهر با بیان اینکه «کنگره شهدا» فراتر از یک اجلاسیه و یک عملیات بزرگ فرهنگی است، اظهار کرد: مردم استان بوشهر و همه دستاندرکاران کنگره در مسیری گام برمیدارند که نزد خداوند جهاد فی سبیل الله است؛ این حرکت فرهنگی، احیای نام و یاد مجاهدان و شهداست که باید با ظرفیت هنری و خلاقانه دنبال شود تا نام و پیام شهدا زنده بماند.
وی یادآور شد: بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب، جامعه و بهویژه دشمنان نمیخواهند یاد و پیام شهدا در دل جامعه ایرانی باقی بماند و این رسالت عظیم برای فعالان عرصه ایثار بسیار مهم است.
وی تاکید کرد: باید آنقدر بر کیفیت کار برای شهدا اهتمام بورزیم که نام، یاد و پیام شهدا در جامعه متجلی شود؛ نامگذاری خیابانها، دیوارنگارهها، آثار میدانی، دیدار با خانوادهها و تولید کتاب و فیلم و سرود از جمله این اقدامات هنرمندانه است.
رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه و بسیج تصریح کرد: مهمترین هدف کلان برگزاری کنگره، «انتقال پیام شهدا با زبان هنر» است؛ باید با تمام ظرفیتها کاری کرد که این پیام عمیق، به نسل نوجوان و جوان منتقل شده و جریانسازی اجتماعی صورت گیرد.
به گفته آزادی، رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با فعالان عرصه شهدا فرمودهاند تولیدات مربوط به شهدا باید حداقل ۲۰ میلیون مخاطب داشته باشد و بنابراین جذب جوانان و مبتکرانه بودن برنامهها باید در طراحی کنگره لحاظ شود.
وی با اشاره به لزوم توجه به اثربخشی و خروجیهای واقعی کنگرهها گفت: تنها تولید کمی آثار مهم نیست؛ بلکه کیفیت، نوآوری و تاثیرگذاری در سطح ملی باید حائز اهمیت باشد. تولید کتاب با قالب داستانی و فیلم با جذابیت هنری در دستور کار قرار گیرد و گروههای علمی پیامدسنج، اقدامات کنگره را ارزیابی میکنند تا تحول حقیقی در جامعه ایجاد شود.
رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه و بسیج با اشاره به تشکیل کمیتههای تخصصی و ساختار اجرایی منسجم در استان بوشهر، اظهار کرد: موفقیت این کنگره در گرو برنامهریزی دقیق، زمانبندی اجرایی، پیگیری مستمر پیشرفت توسط دبیرخانه و شورای سیاستگذاری و حضور فعال دبیرکل است.
وی یادآور شد: استان بوشهر با سابقهای درخشان در عرصه هنر و ایثار، میتواند الگوی فرهنگسازی و جریانسازی کنگره شهدا برای سراسر کشور باشد.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر نیز با مرور عملکرد کنگرههای پیشین، از تلاشهای سردار کارگر و سردار رزمجو در برگزاری دو دوره گذشته قدردانی کرد و آغاز سومین کنگره ملی را گامی بزرگ در استمرار راه شهدا خواند.
سردار حمید خرمدل افزود: کنگره سوم با مدیریت ۲۲ کمیته تخصصی کنگره سرداران، امیران و ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر از جمله ارتباطات و رسانه، اقشار و تشکلهای مردمی، امنیت و حفاظت، امور بانوان، برنامهریزی و پشتیبانی، ادبیات و نشر، تایید محتوا، تبلیغات و فضاسازی، تکریم شهدا و ایثارگران، جمعآوری آثار شهدا، رسانه فضای مجازی، امور بودجه، علمی و پژوهشی، هنری، فرهنگی دانشآموزی، گنجینه و یادمانها، تشریفات، نظارت، ورزش و جوانان، طلاب و روحانیون و به ویژه راهاندازی کمیته مستقل ارتش با محوریت نیروهای ارتش قهرمان استان برگزار خواهد شد.
وی افزود: یکی از ویژگیهای سومین کنگره سرداران، امیران و ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر، توجه ویژه به ارتش با تشکیل کمیته واحد برای سه نیروی هوایی، دریایی و پدافند بوده که در کنگرههای گذشته وجود نداشت.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) بوشهر ضمن تاکید بر تولید آثار ماندگار فرهنگی گفت: تمرکز اصلی بر تولید کتاب فاخر و فیلم سینمایی با کیفیت است تا بتواند جامعه هدف ۲۰ تا ۴۰ هزار مخاطب حقیقی را پوشش دهد.
به گفته وی، تجربه سالهای گذشته نشان داد که تولیدات حجمی پاسخگو نیست و باید به کیفیت و تاثیرگذاری هر اثر فرهنگی توجه داشت، چنان که مقام معظم رهبری در جلسات مختلف بر این موضوع تاکید داشتهاند.
خرمدل بیان کرد: شورای سیاستگذاری کنگره سرداران، امیران و ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر با ریاست آیتالله صفایی بوشهری مسیر سیاستگذاری کلی و نظارت بر روند پیشرفت را ترسیم میکند. این شورا به طور مستمر جلسه برگزار خواهد کرد تا ضمن رصد کارها، زمینه تحقق اقدامات ارزشمند و ماندگار را فراهم آورد.
وی در پایان بر بهرهگیری حداکثری از ظرفیت هنرمندان، نویسندگان، بازیگران، کارگردانان و شعرای استان تاکید کرد و یادآور شد: با آغاز رسمی کنگره سرداران، امیران و ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر، احکام اعضا صادر و برنامهها به شکل منظم و هدفمند پیش خواهند رفت تا این رویداد بزرگ ملی در تراز نام استان و شهدای گرانقدر برگزار شود.