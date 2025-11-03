پخش زنده
حسین خجسته، دروازهبان نوجوان کازرونی تیم ملی هندبال کشورمان در رقابتهای جهانی مراکش، عنوان بهترین دروازهبان این مسابقات را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، حسین خجسته، دروازهبان هندبال استان فارس و شهرستان کازرون در رقابتهای جهانی زیر ۱۷ سال هندبال که به میزبانی مراکش برگزار شد، عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشت.
بر اساس اعلام کنفدراسیون جهانی هندبال، خجسته با ثبت بیشترین تعداد سیو در این رقابتها، در صدر جدول دروازهبانهای نوجوان جهان قرار گرفت و عنوان بهترین دروازهبان مسابقات را به دست آورد.
تیم هندبال زیر ۱۷ سال ایران با سه برد و دو باخت در مسابقات قهرمانی جهان که از ۲ تا ۹ آبان به میزبانی مراکش برگزار شد، به عنوان نهمی دست یافت.
در تیم ملی زیر ١٧ سال ایران، حسین خجسته، امیرحسین ثمر بخش و محمدرضا همتی به عنوان نمایندگان فارس در این مسابقات حضور داشتند.