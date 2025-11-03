به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، محمد انصاری در آیین تجلیل از واحد‌های نمونه صنعتی و صادرکنندگان برتر استان، با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: تجلیل از واحد‌های نمونه سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ و همچنین تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان که طی سه تا چهار سال اخیر و پس از دوران کرونا مراسمی برای آن برگزار نشده بود، به‌صورت هم‌زمان انجام شد تا بخشی از ظرفیت‌ها و افتخارات صنعتی استان برای مردم البرز تبیین شود.

محمد انصاری، با بیان اینکه این استان یکی از قطب‌های مهم صنعتی کشور است، افزود:

در این استان زنجیره‌های بزرگ ارزش شکل گرفته و در حال توسعه است و آینده‌ای روشن برای البرز در چند حوزه راهبردی متصور هستیم. یکی از مهم‌ترین این حوزه‌ها، صنعت دارو و تولیدات دارویی در بخش‌های دانش‌بنیان، بیوتکنولوژی و فناوری‌های پیشرفته است.

انصاری با اشاره به دستاورد‌های برجسته البرز در حوزه دارو گفت: امسال توانستیم رتبه یک کشور را در تولید دارو و تعداد واحد‌های دارویی به دست بیاوریم. امروز البرز در حوزه بیوتکنولوژی قطب تولید در کشور و منطقه است و چشم‌انداز طراحی‌شده برای این استان، یک چشم‌انداز بین‌المللی است. هدف‌گذاری کرده‌ایم که البرز در جمع ده کشور برتر تولیدکننده تکنولوژی‌های دارویی در دنیا قرار گیرد.

مدیرکل صمت البرز همچنین از سایر زنجیره‌های ارزش فعال در استان یاد کرد و گفت: در تولید خودرو و قطعات خودرو، استان البرز رتبه دوم کشور را دارد و این حوزه سهم قابل توجهی در اشتغال استان ایجاد کرده است. علاوه بر آن، تولید تجهیزات پزشکی، صنایع غذایی، ماکارونی، آرد، کامپیوتر و دیگر محصولات غذایی و صنعتی، البرز را به یکی از استان‌های رتبه‌دار کشور در این حوزه‌ها تبدیل کرده است. در مجموع به لحاظ تعداد واحد‌های تولیدی، رتبه پنجم کشور را دارا هستیم.

وی گفت: بر اساس سامانه‌های رسمی کشور، استان البرز دارای ۴هزار و ۸۴ واحد صنعتی فعال است. همچنین ۱۶ هزار و ۵۰۰ واحد صنفی تولیدی به‌طور مستقیم در چرخه تولید استان نقش‌آفرینی می‌کنند. همین ظرفیت موجب شده است که بخش صنعت در البرز بیش از ۴۲ درصد ارزش افزوده کل اقتصاد استان را به خود اختصاص دهد؛ موضوعی که در کمتر استانی مشاهده می‌شود و نشان می‌دهد البرز یک استان کاملاً صنعتی است و باید با نگاه راهبردی صنعتی به آن پرداخته شود.

انصاری ادامه داد: امسال که به نام سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده، تلاش داریم با رعایت الزامات آمایش سرزمین و حمایت از واحد‌های تولیدی و صادرات‌محور، بیش از ۱۷۹ طرح سرمایه‌گذاری با پیشرفت بالای ۸۰ درصد را تکمیل کنیم. با بهره‌برداری از این طرح‌ها، بیش از ده هزار فرصت شغلی جدید در استان ایجاد خواهد شد که گام مهمی در جهت تقویت تولید و رونق اقتصادی البرز است.