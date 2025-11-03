پخش زنده
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان بر هم افزایی دستگاههای اجرایی و حمایتهای مالی در جهت توسعه ورزش کارگری استان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی ظفریپور روز دوشنبه در مجمع عمومی سالیانه هیات ورزش کارگری خوزستان با قدردانی از حضور رییس و دبیر فدراسیون ورزش کارگری، عملکرد هیات استان را مثبت و رو به توسعه ارزیابی کرد و با اشاره به تحولات مثبت در ورزش کارگری استان، گفت: همافزایی بین نهادها و استفاده از ظرفیتهای صنعتی، کلید اصلی موفقیت است.
وی بر لزوم حمایت مالی بیشتر شرکتهای بزرگ در برگزاری مسابقات و اعزام ورزشکاران تاکید کرد و افزود: همدلی میان اداره کل، هیات ورزش کارگری و نهادهای دیگر عامل اصلی موفقیت در استان محسوب میشود و شاید در کمتر استانی چنین همافزایی وجود داشته باشد که باعث افتخار است.
ظفری پور در ادامه به یکی از مشکلات اصلی هیات ورزش کارگری اشاره کرد و اظهار داشت: با وجود قول مساعد مدیرکل ورزش و جوانان استان برای تخصیص اعتبار به ورزش کارگری، هنوز این وعده محقق نشده است در حالی که بدون اعتبار، امکانات و تجهیزات نمیتوان میزبانی را در اختیار گرفت یا مسابقاتی برگزار کرد.
ضرورت جذب حامی از صنایع بزرگ
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با اشاره به ظرفیتهای بینظیر صنعتی خوزستان، بر لزوم جذب حمایتهای مالی از شرکتهای بزرگ مانند پتروشیمی، نفت و گاز و فولاد تاکید کرد و ادامه داد: باید این نهادها پای کار بیایند تا در برگزاری مسابقات و اعزام به مسابقات مختلف عملکرد بهتری داشته باشیم، اما برخی از این شرکتها، حامی مسابقات در خارج از کشور میشوند، اما در عرصه ورزش کارگری آن هم در داخل استان نقش کمرنگی دارند.
امکانات ورزشی در اختیار جامعه کارگری
ظفریپور در پاسخ به درخواستهای مبنی بر اختصاص امکانات بیشتر به هیات ورزش کارگری اظهار کرد: هفت مجموعه ورزشی تحت مدیریت این اداره کل، به طور کامل در اختیار جامعه کارگری قرار دارد و برای تمرین و برگزاری مسابقات قابل استفاده است.
راهحل درآمدزایی: مشارکت در مناقصات
وی یکی از راههای درآمدزایی برای هیاتهای ورزشی را مشارکت در مناقصات و مزایدههای اداره کل دانست و از هیاتها دعوت کرد تا با استفاده از شناسه ملی و ساختار قانونی خود، به عنوان پیمانکار در این فرآیندها شرکت کنند.
نگاه ویژه به ورزشکاران خوزستان
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان در پایان، با اشاره به شرایط سخت آب و هوایی و مشکلات معیشتی در استان، از فدراسیون ورزشهای کارگری درخواست کرد تا نگاه ویژهای به ورزشکاران خوزستانی داشته باشد و در اعزامها و حمایتها، این استان را در اولویت قرار دهد.
بر اساس این گزارش بیش از ۲۵۰ هزار خوزستانی به صورت سازمان یافته در رشتههای مختلف ورزشی فعالیت میکنند.