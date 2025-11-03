پخش زنده
رئیس شورای شهر استان قم از خرید ۵۰ دستگاه اتوبوس جدید به منظور تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، روح الله امر اللهی صبح امروز در جلسه شورای شهر قم با اشاره به اینکه برای این اتوبوسها بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است، گفت: قیمت هریک از این اتوبوسها ۱۰ میلیارد تومان است که استاندارد یورو ۵ هم دارند.
وی با اشاره به نیاز استان به ۵۰۰ دستگاه اتوبوس افزود: ۳۰۰ اتوبوس در قم وجود دار، که ۲۰۰ دستگاه آن فعالند و ۱۰۰ دستگاه هم به دلیل نداشتن قطعه از چرخه خدمت رسانی خارج شدهاند.
رئیس شورای شهر استان قم ادامه داد: در حال پیگیری برای خرید قطعه با اعتبار ۴۰ میلیاردی برای ورود مجدد اتوبوسهای غیر فعال به چرخه حمل و نقل عمومی هستیم.
امراللهی گفت: با ورود اتوبوسهای جدید و رفع نواقص اتوبوسهای قدیمی شاهد کاهش فاصلههای تردد اتوبوسها در شهر خواهیم بود.
همچنین در آستانه روز سیزدهم آبان اعضای شورای شهر قم از برادر دانش آموز شهید محمد حسین فهمیده تجلیل کردند.