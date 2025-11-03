پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت: در سالهای اخیر ۶۵ نقطه پرحادثه در راههای ارتباطی استان شناسایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، ظفر محمدی با اشاره به اهمیت اصلاح نقاط پرحادثه برای کاهش آمار تصادفات جادهای استان افزود: از این تعداد تاکنون ۴۰ نقطه اصلاح و رفع خطر شده و بقیه نقاط نیز در حال اقدام است و تلاش میشود تا پایان سال جاری آنها نیز رفع خطر شوند.
وی ادامه داد: نقاط پرحادثه از کانونهای اصلی تصادفات جادهای استان به شمار میروند و با بهسازی و ایمن سازی راهها و اجرای طرحهای ساماندهی و اصلاح هندسی چند تقاطع مهم استان میتوان میزان تصادفات جادهای و در نتیجه تلفات جانی و خسارتهای مالی به هموطنان را کاهش داد.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح هندسی تقاطعهای مقابل پلیس راه تبریز- صوفیان، سهراهی فرودگاه و مسیرهای تردد اتوبوسهای سهند به تبریز از مسیر آزادراه تبریز_سهند، اصلاح هندسی تقاطعهای مقابل پلیس راه تبریز_ صوفیان، سهراهی فرودگاه و مسیرهای تردد اتوبوسهای سهند به تبریز از مسیر آزادراه تبریز_سهند اظهار کرد: علاوه بر اصلاح نقاط پرحادثه در جادههای استان باید در معابر شهری نیز با همکاری مسوولان پلیس راه و شهرداری ها، اقدامات لازم برای ایمن سازی معابر انجام شود تا جان شهروندان در امان بماند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تشکیل کمیته بررسی ایمنی معابر شهری برای اولین بار در استان با هماهنگی پلیس راهور، سازمان ترافیک، معاونت ترافیک و معاونت عمرانی استانداری، گفت: ماموریت این کمیته، بررسی و بازرسی بیشتر از وضعیت حمل و نقل و ایمنی جادههای استان با هدف کاستن از تعداد تصادفات است.