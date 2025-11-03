پخش زنده
تعمیرات اساسی سه فروند شناور لایروب در مجتمعهای کشتیسازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) و پرشیا هرمز، بیش از ۷ میلیون دلار صرفهجویی ارزی بدنبال داشته شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، مدیرعامل هلدینگ تخصصی دریایی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص) گفت: در این طرح، شناورهای لایروب پردیس ۵، ۵۹ و نوسود بازطراحی، بازسازی و ارتقای توان فنی شدند.
سید مهدی حسینی افزود: اکنون قدرت کاتر لایروب پردیس ۵ به دو برابر افزایش یافت و این شناور توانایی لایروبی در سختترین بسترهای سنگی را با بازدهی بالا دارد.
مدیرعامل هلدینگ تخصصی دریایی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص) افزود: شناور لایروب پردیس ۵ بطول ۱۱۰ متر، عرض ۱۹ و آبخور ۶ متر، توان پمپاژ مصالح لایروبی تا مسافت ۸ کیلومتر را دارد و قدرت کاتر آن حدود دو هزار و ۴۰۰ کیلووات ساعت است.
حسینی گفت: امسال تاکنون بیش از ۷۰ میلیون متر مکعب لایروبی و ۷۱۰ هکتار بهره برداری زمین در طرحهای مختلف کشور با تکیه بر توان داخلی صورت گرفته است.
مدیر فنی مؤسسه مکین نیز گفت: تعمیرات صورت گرفته شامل بخشهای داکها، موتور اصلی شناور، پمپ، گیربکس و ارتقای سیستم کاترهِد بوده است.
امیر موحدی افزود: در این طرح بیش از ۱۷ هزار ساعت کار فنی با حضور تیمی متشکل از ۱۰۰ متخصص داخلی صورت گرفت.
وی گفت: این تعمیرات با هدف افزایش توان عملیاتی ناوگان لایروب کشور، کاهش زمان خواب شناورها و خودکفایی در صنعت لایروبی صورت گرفته است.
مجتمع کشتیسازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) به عنوان یکی از بزرگترین مجموعههای صنعتی جنوب کشور، در زمینه ساخت، تعمیر و نگهداری انواع شناورهای سنگین و نیمهسنگین فعالیت دارد.