اهدای نشان پیامآوران مهربانی به شهردار منطقه یک تهران
نشان پیام آوران مهربانی به پاس همکاری شهرداری منطقه یک در تعامل و خدمات رسانی به مجموعههای تحت پوشش بهزیستی، به هادی حق بین اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
در مراسمی که با حضور محمد نصیری مدیرکل بهزیستی استان تهران، سوده نجفی عضو هیات رئیسه و رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران، هادی حق بین شهردار منطقه یک، سلیمه رودکی معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه و جمعی از مدیران شهری و مسئولان بهزیستی برگزار شد، نشان پیامآوران مهربانی به هادی حقبین و سوده نجفی اهدا شد.
شهردار منطقه یک در این نشست با تاکید بر ضرورت همکاری میان شهرداری و بهزیستی گفت: رسالت ما نه تنها آبادانی شهر بلکه آبادانی دلها و حمایت از اقشار آسیبپذیر است و تعامل مستمر با سازمان بهزیستی میتواند بستری برای گسترش مهربانی و همدلی در شهر باشد.
حقبین دریافت نشان پیامآوران مهربانی را نشانه همدلی و همراهی مدیریت شهری و بهزیستی با یکدیگر دانست و بر تداوم حمایت منطقه یک از برنامههای اجتماعی و سلامتمحور تأکید کرد.
شایان ذکر است: این مراسم در جریان بازدید مشترک از مراکز نگهداری پسران شهید قدوسی و دختران آصف در منطقه یک برگزار شد که در آن، مدیران شهری و بهزیستی ضمن گفتوگو و تعامل، از نزدیک در جریان چالشها و نیازهای این مراکز قرار گرفتند و برای رفع برخی مشکلات، دستورات لازم را صادر کردند.
گفتنی است: نشان پیامآوران مهربانی ویژه خیرین و حامیان برجسته بهزیستی است و پیش از این نیز به مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران و علیرضا زاکانی، شهردار تهران اعطا شده بود.