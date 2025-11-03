به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد مرادی گفت: اداره امور عشایر ایذه در راستای خدمات رسانی به عشایر این شهرستان، ۶۰۰ کیسه آرد میان عشایر مناطق، آبید، قلا، ماوه، دلا، کل کل و کارتای سلطان ابراهیم توزیع کرد.

وی افزود: در این مناطق عشایری ۲۹۰ خانوار عشایری زندگی می‌کنند.

مرادی ادامه داد: توزیع سهمیه آرد با توجه به کوچ رو بودن عشایر متغیر است و به شکل ماهیانه و منظم بین همه عشایر شهرستان توزیع می‌شود.