رئیس اداره امور عشایر ایذه از توزیع ۶۰۰ کیسه آرد در مناطق عشایری این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد مرادی گفت: اداره امور عشایر ایذه در راستای خدمات رسانی به عشایر این شهرستان، ۶۰۰ کیسه آرد میان عشایر مناطق، آبید، قلا، ماوه، دلا، کل کل و کارتای سلطان ابراهیم توزیع کرد.
وی افزود: در این مناطق عشایری ۲۹۰ خانوار عشایری زندگی میکنند.
مرادی ادامه داد: توزیع سهمیه آرد با توجه به کوچ رو بودن عشایر متغیر است و به شکل ماهیانه و منظم بین همه عشایر شهرستان توزیع میشود.