سرپرست مدارس راه ایمان در هرمزگان گفت: دبیرستان شش کلاسه پسرانه حضرت موسی بن جعفر در روستای کهورتاک منطقه توکهور و هشتبندی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رضا میرکمالی افزود: این آموزشگاه در زمینی به مساحت هزار و ۲۰۰ و با زیر بنای بیش از ۶۰۰ مترمربع در دوطبقه با همکاری مؤسسه فرهنگی راه ایمان زیر نظر دفتر آیت الله سیستانی ساخته شده است.

وی گفت: این مدرسه باهدف گسترش عدالت آموزشی و فراهم‌سازی فضای استاندارد برای تحصیل دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار ساخته شده است.

سرپرست مدارس راه ایمان در هرمزگان افزود: هزینه ساخت این مدرسه ۲۰ میلیارد تومان است.

میرکمالی افزود: با همکاری مؤسسه راه ایمان تاکنون ۱۲۱مدرسه در کشور ساخته شده است که از این شمار ۱۵مدرسه در هرمزگان است.

وی افزود: هم‌اکنون دو میلیون و ۵۰۰ دانش آموز در سراسر کشور در مدارس این مؤسسه تحصیل می‌کنند که ۱۵ درصد آنان در استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان، جنوب کرمان و هرمزگان هستند.