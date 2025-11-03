به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در آستانه ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و در مراسمی با حضور علی صالحی دادستان تهران، یونس طرهانی معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران، محمد شهریاری معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه ۲۷، حجت‌الاسلام احمدعلی فیروزجایی معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها، حجت‌الاسلام علی نجفی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس شورای حل اختلاف استان و جمعی از مسئولان قضایی، اصحاب رسانه و اولیای دم، ۱۴ زندانی محکوم به قصاص به زندگی بازگشتند.

محمد شهریاری معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه ۲۷ در ابتدای این مراسم، گفت: این محکومان در پویش رهایی زندانیان از قصاص و به همت واحد صلح و سازش دادسرای جرائم جنایی تهران از قصاص رها شدند.

سرپرست دادسرای جرائم جنایی تهران افزود: در پویش های گذشته هم زمینه رهایی جمع دیگری از محکومان از قصاص فراهم شده است.

شهریاری گفت: این محکومان با رضایت اولیای دم از قصاص بخشیده شده اند اما از جنبه عمومی جرم دوران محکومیت انها در زندان ادامه دارد.

علی صالحی دادستان عمومی و‌ انقلاب تهران هم در این مراسم با قدردانی از صلح‌یاران، سفیران صلح و کارکنان دستگاه قضایی در زمینه برقراری صلح و سازش، افزود: اسلام دین قانون است و پیامبر گرامی اسلام که رحمت للعالمین است، سختی قانون را شکسته تا جان انسان‌ها را از طریق صلح و سازش نجات دهند.

وی گفت: قصاص حق طبیعی اولیای دم است و در قرآن کریم نیز به آن اشاره شده است اما در همان آیات شریف اشاره شده که بهتر است که از این حق گذشت شود و خداوند به اولیای دم پاداش بهشت وعده داده است.

دادستان‌ تهران خطاب به خانواده اولیای دم، افزود: شما معامله بزرگی با خدا کردید که پاداش آن وصف ناشدنی است. این عمل کریمانه قطعا توشه دنیا و آخرت شما خواهد بود.

وی در ادامه خطاب به محکومان بخشیده شده گفت: فرصتی که امروز خداوند به لطف اولیای دم به شما بخشیده را قدر بدانید و با ‌تمسک به اولیای الهی و اهل بیت علیهم السلام سعی کنید ‌مسیر و راه زندگی خود را ‌تغییر دهید.