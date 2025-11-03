به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، در این مسابقات مرضیه رونما و یاسمن زهرا حسن نسب صاحب کمربند طلا شدند.

آیدا رضا نژاد، معصومه راستین و فاطمه زهرا حسن نسب نایب قهرمان، و سکینه رخبین، مرضیه مسافری و ملیکا بهرامی مقام سوم را کسب کردند.

این تیم به سرپرستی سمانه نجفی، مربیگری فاطمه رامشگر و مرضیه رونما با ۱۱ ورزشکار در رده‌های سنی مختلف برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور ششم آبان ماه به استان مازندران اعزام شدند.