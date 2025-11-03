پخش زنده
رئیس پلیسراه شمال فارس از کشف ۳۱ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل بدون مجوز از سوی ماموران در جاده اصلی شهرستان جهرم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، سرهنگ صادق سلیمی گفت: در راستای طرح برخورد با خودروهای متخلف و هنجارشکن، ماموران پلیس راه جهرم هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
او افزود: ماموران هنگام بررسی مدارک راننده متوجه شدند کامیون مذکور حامل ۳۱ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز است.
رئیس پلیسراه شمال استان بیان کرد: راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.