به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اصغر جانعلی پور گفت: ۵۸ قطعه زمین از زهکش‌های روستای فتیده لنگرود به مساحت بیش از ۵ هکتار که با ایجاد باغ، درخت کاری و فنس کشی، تصرف شده بود، با حکم دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان آزاد شد.

وی افزود: با توجه به اهمیت حفاظت از منابع آبی و جلوگیری از استفاده غیرمجاز افراد سودجو از زمین‌های دولتی، حریم کانال ها، بستر رودخانه‌ها و آب بندان ها، این زهکش‌ها، بر اساس تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، با یک دستگاه بیل زنجیری رفع تصرف شد.

سرپرست اداره منابع آب شهرستان لنگرود گفت: همچنین در پی برخورد با تصرف‌های غیرمجاز در روستای پاپکیاده این شهرستان، ۲۱ قطعه زمین زهکش به مساحت بیش از ۸ هکتار که متخلفان با ایجاد باغ و درختکاری، غیرمجاز تصرف کرده بودند، با یک دستگاه بیل زنجیری آزاد و همه آثار تصرف جمع آوری شد.