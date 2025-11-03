مشاور عالی فرمانده کل سپاه گفت: آمریکا در تمام میدان‌های نیابتی از جمله جنگ تحمیلی، فتنه‌های منطقه‌ای و نهایتاً جنگ اخیر رژیم صهیونیستی، از ملت ایران شکست خورده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار نقدی در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به لزوم «موقعیت‌شناسی و فرصت‌شناسی» در مسیر پیشرفت و مبارزه با استکبار گفت: ابتدای هر مبارزه موفق، شناخت درست شرایط و اقدام به‌موقع است؛ همان‌گونه که امام خمینی (ره) با درک دقیق از زمان و دشمن، ملت ایران را در مسیر انقلاب اسلامی همراه کردند.

سردار نقدی با تأکید بر اینکه امام راحل با وجود دستیابی به بالاترین مراتب قدرت، در نهایت فروتنی در میان مردم زندگی می‌کرد، افزود: پاداش الهی به آن مجاهد بزرگ، رهبری شایسته‌ای بود که انقلاب اسلامی را بدون هیچ‌گونه انحرافی تا ۴۷ سالگی پیش برده و در مسیر امام و آرمان‌های او حرکت می‌دهد.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه با اشاره به تجربه تاریخی انقلاب اسلامی عنوان کرد: امام خمینی (ره) به‌خوبی می‌دانست که مبارزه با استکبار و طاغوت یک واجب قرآنی است، اما این مبارزه باید با همراهی مردم پیش برود.

وی ماجرای کاپیتولاسیون را یکی از نقاط عطف در بیداری مردم ایران دانست و گفت: هیچ ایرانی آزاده‌ای حاضر نبود که ننگ کاپیتولاسیون را بپذیرد، و امام (ره) از همین فرصت برای شناخت چهره واقعی طاغوت و آمریکا استفاده کردند.

سردار نقدی در ادامه با اشاره به تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، خاطرنشان کرد: امام (ره) و مردم در آن مقطع زمانی خاص، با درک درست از موقعیت، از اقدام دانشجویان حمایت کردند؛ زیرا آمریکا با پناه دادن به شاه جنایتکار، چهره واقعی خود را نشان داد.

وی با بیان اینکه امروز نیز ملت ایران باید با همان روحیه موقعیت‌شناسی در برابر دشمنان عمل کند، افزود: پس از پیروزی انقلاب، آمریکا در هیچ عرصه‌ای نتوانست بر ملت ایران غلبه کند و در تمام میدان‌های نیابتی از جمله جنگ تحمیلی، فتنه‌های منطقه‌ای، داعش و نهایتاً جنگ اخیر رژیم صهیونیستی، شکست خورد.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه با اشاره به شرایط اقتصادی ایالات متحده گفت: امروز اقتصاد آمریکا گرفتار ۳۸ هزار میلیارد دلار بدهی است و هر سال حدود سه هزار میلیارد دلار به آن افزوده می‌شود.

به گفته سردار نقدی، ۱۷ درصد درآمد آمریکا صرف باز پرداخت اقساط این بدهی‌هاست و به‌زودی کل درآمد آن کشور باید صرف بدهی شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: طبق اعتراف رئیس‌جمهور آمریکا، ۴۷ میلیون کودک آمریکایی یعنی حدود ۲۰ درصد کودکان آن کشور، به غذای کافی دسترسی ندارند و این نشان می‌دهد نظام سلطه در مسیر فروپاشی است.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه خطاب به دانشجویان گفت: امروز وظیفه ما ادامه همان راه امام (ره) و رهبری است. باید با درک درست از موقعیت‌ها و بهره‌گیری از فرصت‌ها، در میدان‌های اقتصادی، علمی و فرهنگی نیز همان‌گونه که در میدان نظامی پیروز شدیم، دشمن را شکست دهیم.

سردار نقدی با اشاره به ارقام و شاخص‌های اقتصادی آمریکا، این کشور را درگیر مشکلات ساختاری دانست و افزود: ترازهای بدهی و کسری‌ها، توان اقتصادی واشنگتن را تضعیف کرده و دیگر امکان اتکای کامل به قدرت اقتصادی گذشته وجود ندارد و شاهد هستیم که از هم‌پیمانان خود خواهش می‌کند که نفت خام بخرند و از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس می‌خواهد در آمریکا سرمایه‌گذاری کنند.

وی همچنین به وضع معیشتی و نارضایتی‌های داخلی در ارتش و جامعه آمریکا اشاره کرد و گفت: سخنرانی‌ها و نامه‌های اعتراضی در میان نیروهای نظامی و فرماندهان این کشور آشکارکننده بحران درونی است.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه با اشاره به نحوه خروج آمریکا از افغانستان و آسیب‌دیدگی بخشی از نیروی دریایی این کشور در منطقه، این رویدادها را نمونه‌ای از تزلزل قدرت نظامی و سیاسی واشنگتن دانست و افزود: این نقاط ضعف، فرصت تاریخی ایجاد کرده تا با موقعیت‌شناسی و اقدام هماهنگ، معادلات منطقه‌ای تغییر کند.

سردار نقدی جنگ‌های نیابتی و حمایت از گروه‌های مختلف در منطقه را ابزار شکست‌خورده‌ای برای دولت‌های غربی خواند و تأکید کرد: آخرین نیابتی که وارد میدان شده، خود اسرائیل است که آن نیز نتوانسته به اهداف واشنگتن و هم‌پیمانانش دست یابد.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه افزود: شکست‌های پی‌درپی دشمنان منطقه‌ای، هرچند با هزینه و ایثار زیاد همراه بوده، اما در مجموع وضع فعلی را به نفع جبهه مقاومت رقم زده است.

وی از دانشجویان و دانشگاه‌ها به‌عنوان ستون‌های اصلی پیشرفت علمی و دفاعی کشور یاد و تصریح کرد: توانمندی‌های دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران مرهون تلاش دانشمندان و محققان داخلی در دانشگاه‌هاست.

سردار نقدی میزان آمادگی و توان رزمی کشور را رو به افزایش دانست و افزود: دو معیار را برای سنجش قدرت داریم؛ توان رزمی و آمادگی رزمی و امروز از هر دو منظر وضعیت از ۲۳ خردادماه به‌مراتب بهتر شده است.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه دانشجویان همت کنند و با معرفی انقلاب و آرمان‌های آن به نسل‌های جوان جهان، «این فرصت تاریخی» را از دست ندهند، عنوان کرد: خدمات علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها زمینه‌ساز قدرت ملی و خوداتکایی در برابر تحریم‌ها و محاصره‌هاست.