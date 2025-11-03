به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو؛ در ادامه مخالفت‌ها با حضور تیم بسکتبال هاپوئل رژیم صهیونیستی در سارایوو، صبح امروز بنری در این باره بر روی یکی از پل‌های اصلی شهر نصب شد که در آن از دولت کانتون سارایوو خواسته شده است تا این مسابقه را لغو کند.

این اقدام توسط شهروندانی تحت پویش «نه، به نام ما» به عنوان نشانه‌ای از اعتراض به مسابقه بسکتبال اعلام شده بین تیم‌های بسکتبال دبی و هاپوئل رژیم صهیونیستی انجام شده است که این دو کشور را مسئول نسل‌کشی در فلسطین و سودان می‌دانند.

این مسابقه قرار است روز پنجشنبه این هفته در سالن زترای سارایوو برگزار شود؛ سالنی که نماد مقاومت و اتحاد شهروندان سارایوو در زمان جنگ این کشور است.

شهروندان بوسنیایی به انحای مختلف از جمله نصب بنر و پلاکارد در نقاط مختلف شهر متذکر شده‌اند که سالن زترا توسط با تلاش مردم ساخته و سپس مرمت شده است و اجازه نخواهند داد که از سالنی که متعلق به سارایوو است، برای رویداد‌هایی استفاده شود که شهر، تاریخ آن و ارزش‌های مردمی که در آن زندگی می‌کنند را تحقیر می‌کند.

فعالان ضدصهیونیست تاکید دارند، سارایوو که از محاصره و ویرانی جان سالم به در برده است، نباید به مکانی تبدیل شود که در آن خشونت و نسل‌کشی عادی‌سازی شود.

آنها اعلام کرده‌اند: دولت کانتون سارایوو باید مسئولیت را بر عهده بگیرد و رویدادی را که شهروندان بوسنی و هرزگوین به شدت با آن مخالف هستند، لغو کند.

پویش «نه، به نام ما» می‌گوید که سارایوو با سیاست عادی‌سازی نسل‌کشی موافق نیست و به طور علنی به کسانی که چنین شرمی را مجاز می‌دانند، خواهد تاخت.