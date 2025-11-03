به مناسبت روز جهانی شهرها، «ششمین نمایشگاه و کنفرانس شهر هوشمند و هوش مصنوعی ایران» با حضور متخصصان و فعالان این حوزه در مصلی تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رویداد ملی «ششمین نمایشگاه و کنفرانس شهر هوشمند و هوش مصنوعی ایران» امسال از ۱۳ تا ۱۵ آبان ماه به مناسبت روز جهانی شهر‌ها در مصلی تهران با هدف ترویج نوآوری، توسعه زیرساخت‌های شهری هوشمند و تبادل تجربه میان بخش‌های علمی، صنعتی و مدیریتی کشور برگزار می‌شود.

این رویداد در دو بخش نمایشگاهی و کنفرانسی طراحی شده و با حضور گسترده دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی همراه است.

نمایشگاه شهر هوشمند و هوش مصنوعی

در بخش نمایشگاهی، مجموعه‌ای از شرکت‌ها، سازمان‌ها، شهرداری‌ها و نهاد‌های فناور آخرین محصولات، طرح‌ها و دستاورد‌های خود را در زمینه‌های مرتبط با شهر هوشمند و هوش مصنوعی عرضه می‌کنند. محور‌های اصلی این نمایشگاه شامل سامانه‌های هوشمند مدیریت شهری و خدمات عمومی، زیرساخت‌های داده، اینترنت اشیا و تحلیل کلان‌داده؛ حمل‌ونقل هوشمند و انرژی پاک؛ فناوری‌های نوین در آموزش، سلامت و محیط زیست شهری است.

حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های ایرانی در این دوره پررنگ‌تر از همیشه است. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف حمایت از زیست بوم نوآوری، پاویون اختصاصی با حضور شرکت‌ها ایجاد کرده است.

بیش از ۳۵ شرکت در این پاویون حضور خواهد داشت. این شرکت‌ها با ارائه راهکار‌های نوآورانه، بومی‌سازی فناوری‌های جهانی و معرفی پروژه‌های کاربردی، نقش مهمی در پیشبرد اهداف شهر هوشمند ایفا می‌کنند.

نمایشگاه امسال فرصتی برای تعامل مستقیم مدیران شهری، سیاست‌گذاران، دانشگاهیان و فعالان اقتصادی فراهم می‌آورد تا همکاری‌های مشترک در مسیر توسعه شهری هوشمند شکل گیرد. آزمایشگاه کودکان و فضای مجازی ایرانداک فضایی برای ارتقای نوآوری دانش آموزان در نظر گرفته است تا ضمن دعوت از دانش آموزان برای حضور در این رخداد ملی، با بازی‌ها و سازه‌های نوآورانه را برای دانش آموزان بازدید کننده رقم بزند.

کنفرانس شهر هوشمند و هوش مصنوعی

همزمان با نمایشگاه، کنفرانس ملی شهر هوشمند و هوش مصنوعی ایران توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) برگزار می‌شود. این کنفرانس شامل مجموعه‌ای از پنل‌های تخصصی، نشست‌های علمی و گفت‌و‌گو‌های سیاستی است که به بررسی تازه‌ترین دستاورد‌ها و چالش‌های حوزه شهر هوشمند، داده‌های شهری، هوش مصنوعی و حکمرانی دیجیتال می‌پردازد.

در این بخش، اساتید دانشگاه، مدیران شهری، محققان، متخصصان فناوری و نمایندگان بخش خصوصی دیدگاه‌های خود را در قالب گفت‌و‌گو‌های علمی و تجربی ارائه می‌دهند. موضوعات اصلی شامل حکمرانی هوشمند و نقش داده در تصمیم‌سازی شهری؛ اخلاق و عدالت در استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت شهری؛ نقش هوش مصنوعی در پایداری و زیست‌پذیری شهرها؛ توسعه ظرفیت‌های ملی برای شهر‌های هوشمند آینده است.

رونمایی از جایزه ملی شهر هوشمند

یکی از بخش‌های ویژه کنفرانس امسال، رونمایی از «جایزه ملی شهر هوشمند ایران» است. این جایزه با هدف شناسایی، ارزیابی و تقدیر از طرح‌ها و پروژه‌های برتر در حوزه هوشمندسازی شهری طراحی شده و بلافاصله پس از پایان نمایشگاه آغاز به کار می‌کند. این جایزه، شاخصی ملی برای ارزیابی عملکرد شهرها، شهرداری‌ها و نهاد‌های فعال در زمینه شهر هوشمند خواهد بود و به ارتقای رقابت سالم و انتقال تجربه میان شهر‌ها کمک می‌کند.

انتشار مجموعه مقالات و مذاکرات علمی

به منظور مستندسازی و ترویج دانش تولیدشده در این رویداد، مشروح مذاکرات، مقالات علمی و نتایج پنل‌های تخصصی همانند سال‌های قبل در قالب مجموعه مقالات کنفرانس شهر هوشمند و هوش مصنوعی ایران ۱۴۰۴ منتشر خواهد شد. این مجموعه، مرجعی برای پژوهشگران، دانشجویان، مدیران و برنامه‌ریزان شهری در مسیر توسعه سیاست‌های هوشمند به شمار می‌رود.

برگزارکنندگان این رویداد بر این باورند که توسعه شهر‌های هوشمند تنها با هم‌افزایی میان علم، فناوری و مدیریت شهری محقق می‌شود.

نمایشگاه و کنفرانس شهر هوشمند و هوش مصنوعی ایران ۱۴۰۴ گامی مهم در جهت تحقق این هم‌افزایی است؛ تلاشی برای ساخت ایران هوشمند، پایدار و انسان‌محور است.