به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ سال‌ها پس از افشاگری علیه فساد اخلاقی و جرایم جنسی شاهزاده اندرو، برادر شاه انگلیس، به تازگی بالاخره خاندان سلطنتی در برابر فشار فزاینده افکار عمومی کوتاه آمد و کاخ باکینگهام اعلام کرد چارلز سوم پادشاه بریتانیا روند رسمی سلب القاب، عناوین و مسئولیت‌های سلطنتی شاهزاده اندرو را که اکنون با نام اندرو مونت‌باتن ویندزور شناخته می‌شود، آغاز کرده است.

کریس برایانت، وزیر دولت انگلیس در مصاحبه با شبکه تلویزیونی اسکای نیوز گفت: ما از اقدامات شاه حمایت می‌کنیم، به نظر دولت بسیاری از مردم در سراسر کشور، این اقدام را درست می‌دانند و با خانواده ویرجینیا جوفری و دیگر قربانیان جنسی جفری اپستین، همدردی می‌کنند.

جفری اپستین، سرمایه‌دار سرشناس آمریکایی و سرکرده شبکه فسادی بود که به اتهام دلالی فعالیت‌های جنسی و فحشا و سوء استفاده جنسی از دختران نابالغ از جمله ویرجینیا جوفری، در دادگاه بدوی متهم شناخته شد، شاهزاده انگلیسی که از دوستان جفری اپستین و متهم بود زمانی که جوفری هنوز به سن قانونی نرسیده بود بار‌ها در خانه اپستین به او تجاوز کرد.

سال‌ها بعد که جوفری سکوتش را شکست و تصمیم گرفت علیه اندرو و اپستین شکایت کند، به نوشته رسانه‌های انگلیس وکلای اندرو میلیون‌ها دلار به او دادند تا از شکایتش صرف نظر کند.

ویرجینیا جوفری چند ماه پیش گفته شده با خودکشی به زندگی خود پایان داد و برخی تحلیلگران مرگ او را مشکوک دانستند.

جفری اپستین، سرمایه‌دار سرشناس آمریکایی و سرکرده شبکه فسادی بود که به اتهام دلالی فعالیت‌های جنسی و فحشا و سوء استفاده جنسی از دختران نابالغ و جوان در دادگاه بدوی متهم شناخته شد، اپستین یک حلقه اجتماعی از افراد بلندپایه در آمریکا و انگلیس تشکیل داد و تعداد زیادی از زنان و کودکان را برده جنسی کرده بود، اپستین در پی شکایات متعدد از او در امریکا به زندان افتاد، اما چندی بعد ادعا شد او در زندانی در آمریکا خودکشی کرده و به زندگی خود پایان داده است.

دیوید یلاند، خبرنگار انگلیسی می‌گوید:" حالا درآمد‌های مالی شاهزاده اندرو بررسی خواهد شد، با فشار افکار عمومی روز به روز ابعاد این بحران گسترده‌تر می‌شود و این وضعیت به مراتب برای خاندان سلطنتی و اندرو بدتر خواهد شد.

خاندان سلطنتی نگران و بلکه ترسیده‌اند که بی توجهی به فساد‌های یک عضو خاندان، گریبان آنان را نیز بگیرد و در آینده مردم به سراغ فساد احتمالی آنان هم بیایند، با شروع بررسی‌های مجلس محبوبیت سلطنت در بین مردم باز هم بیش‌تر آسیب خواهد دید.

شماری از نمایندگان مجلس انگلیس از پلیس این کشور خواسته‌اند درباره فساد جنسی اندرو تحقیق کند.

براساس اسناد منتشر شده دادگاهی در آمریکا نام بیش از ۱۷۰ نفر از جمله بیل کلینتون، رئیس جمهور اسبق آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی این کشور و اندرو، برادر شاه انگلیس در میان افراد مرتبط با پرونده جفری اپستین بار‌ها تکرار شده، اما این موارد مورد رسیدگی قرار نگرفته است.